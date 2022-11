Espert: “acá hay una carrera entre Cristina presa o destruyendo la democracia”

Tras denunciar penalmente a la titular del Senado por desconocer el fallo de la Corte Suprema y nombrar al senador Martín Doñate como miembro del Consejo de la Magistratura, el economista afirmó que se trató de un "atentado contra la democracia".

"Yo tengo muy claro de qué lado estoy. El Senado que preside desoye el fallo de la Corte ratificando a Doñate en lugar de a (Luis) Juez", marcó el dirigente opositor.

Además, el liberal afirmó que la maniobra de la vicepresidenta fue un "delito agravado" porque se llevó a cabo "por medio de una sesión del pleno y no de los bloques".

Por otro lado, luego de que el Gobierno desafectara a 3.190 beneficiarios y suspendiera a 947 del Potenciar Trabajo, el diputado nacional señaló que le parece "muy bien que se auditen" los planes sociales, pero expresó que "son pocos a los que van a dar de baja y no tener un plan para que se conviertan en trabajo genuino".

"El plan que tenemos en Avanza Libertad sobre los planes sociales es auditoría de todo, dar de baja a los truchos y los no truchos condicionarlos a varias cosas: duración en el tiempo, contraprestación, terminar secundaria y primaria", afirmó en diálogo con Esta Tarde, el programa que conduce Luis Majul en Radio Rivadavia.

Sobre los anuncios del ministro de Economía, Sergio Massa, marcó que "de ninguna manera el plan de Precios Justos va a bajar a 4 puntos la inflación como el Gobierno pretende de todo lo que resta del 2022". Además, anticipó un duro diagnóstico para el 2023 "Vamos a tener una inflación de piso del ciento por ciento".