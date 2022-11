Pese a las críticas, Cantero confirmó la polémica evaluación en el secundario

La Circular 04/22 de la Subsecretaría de Educación Secundaria de la Provincia encendió la mecha de una nueva discusión por la que el Gobierno santafesino recibió críticas durante la última semana tanto de legisladores de la oposición como padres, gremios y asociaciones docentes. La medida extendió las clases del secundario hasta el 23 de diciembre, ordenó diversificar las propuestas pedagógicas durante ese período y además modificó el sistema de evaluación, quizás el punto que más resistencia cosechó.

Incluso el gobernador, Omar Perotti, defendió el pasado martes en Rosario la extensión del ciclo lectivo. "La recuperación de los días de clases perdidos por los paros era uno de los reclamos más importantes de todos los padres para tratar de recuperar lo que ha faltado", expresó el mandatario provincial.

Si bien la medida obliga a dictar clases a los estudiantes secundarios hasta el 23 de diciembre, y cuenta con el respaldo de Perotti y de la ministra de Educación, Adriana Cantero, en la práctica los que deciden son los directivos de las escuelas. En Rafaela, esta semana los distintos establecimientos del nivel secundario comenzaron a avisar a las familias que los alumnos que aprueben todas las materias finalizarán sus clases el 2 de diciembre y ya no deberán volver a las aulas por este año. "Los docentes no tienen actividades preparadas para estos grupos de estudiantes que alcanzaron los objetivos", dijo ayer un docente consultado por LA OPINIÓN. "Incluso es posible que alguna escuela desobligue a los chicos que no deben recuperar materias una semana antes del 2 de diciembre", agregó.

Entonces, se genera una abierta contradicción entre lo que plantea el Gobernador y los funcionarios del Ministerio de Educación y lo que sucede en la realidad. Una circular determina que las clases se extienden para todos los estudiantes secundarios hasta el 23 de diciembre, pero muchos ya estarán de vacaciones dentro de dos semanas. De acuerdo a la circular, los alumnos que no se llevan materias deberían continuar asistiendo a clases para participar de "talleres, seminarios, socialización de contenidos, rondas de convivencia o espacios destinados a la ESI (Educación Sexual Integral)". Como no hay mayores precisiones desde la Subsecretaria de Educación Secundaria, los docentes no avanzarán en ninguna actividad.

La disposición incluida en la Circular 4/22 que mayor resistencia registró fue el cambio en la forma de evaluar a los estudiantes secundarios, donde se elimina el régimen de calificaciones y se flexibilizan las exigencias.

Pero más allá de los rechazos desde distintos ámbitos y del pedido concreto del Sadop (Sindicato Argentino de Docentes Particulares) a través de una presentación vía administrativa para que se elimine la controvertida medida, la ministra de Educación de Santa Fe, Adriana Cantero firmó y envió esta semana la Resolución N° 2303 -tiene fecha del 16 de noviembre- en la que confirma la Circular al "aprobar las 'Orientaciones pedagógicas para el cierre evaluativo del trienio 2020-2021-2022 para el nivel secundario' ". Y además "deja establecido que la Secretaría de Educación, asistida por la Subsecretaría de Educación Secundaria, queda facultada para desarrollar operativamente todas las acciones necesarias para efectivizar las medidas".

En los considerandos de la Resolución que rubricó Cantero, se confirma la Circular con generalidades. "Para asegurar una educación de calidad con igualdad de oportunidades y posibilidades, sin desequilibrios regionales ni inequidades sociales, corresponde fijar y desarrollar políticas de promoción de la igualdad educativa, destinadas a enfrentar situaciones de injusticia, marginación, estigmatización y otras formas de discriminación derivadas de factores socioeconómicos, culturales, geográficos, étnicos, de género o de cualquier otra índole, que afecten el ejercicio pleno del derecho a la educación, asegurando las condiciones necesarias para la inclusión, el reconocimiento, la integración y el logro educativo de todos/as los/as niños/as, jóvenes y adultos en todos los niveles y modalidades, principalmente los obligatorios (cfr. Artículos 11°, Inciso a), 79° y 80° de la mentada Ley N° 26206)", señala.

"Que, efectivizando también las condiciones materiales y culturales para que todos/as los/as alumnos/as logren aprendizajes comunes de buena calidad, independientemente de su origen social, radicación geográfica, género o identidad cultural, no solo deben definirse estructuras y contenidos curriculares comunes y núcleos de aprendizaje prioritarios en todos los niveles y años de la escolaridad obligatoria, sino que debe implementarse una política de evaluación concebida como instrumento de mejora de la calidad de la educación, estimulando procesos de innovación y experimentación educativa", agrega.

También expresa que "para lograr que la Educación Secundaria, en todas sus modalidades y orientaciones, habilite a los/las adolescentes y jóvenes para el ejercicio pleno de la ciudadanía, para el trabajo y para la continuación de estudios, debe brindarse una formación ética que permita a los/as estudiantes desempeñarse como sujetos conscientes de sus derechos y obligaciones, que practican el pluralismo, la cooperación y la solidaridad, que respetan los derechos humanos, rechazan todo tipo de discriminación, se preparan para el ejercicio de la ciudadanía democrática y preservan el patrimonio natural y cultural, corresponde formar personas responsables, que sean capaces de utilizar el conocimiento como herramienta para comprender y transformar constructivamente con justicia y equidad su entorno social, económico, ambiental y cultural, y de situarse como participantes activos/as en un mundo en permanente cambio".

Finalmente, la Resolución de la ministra afirma que "esta propuesta atiende a los lineamientos establecidos en las Resoluciones Nros. 93/09, 368/20 y 397/21 del Consejo Federal de Educación con respecto a los términos de la evaluación, promoción y categorización de trayectorias escolares". Y que "para completar ese proceso formativo donde la evaluación es parte de la construcción del nuevo conocimiento que sitúa y hace dialógico el encuentro de los alumnos con sus aprendizajes, y hasta tanto éste forme parte del Régimen de Trayectoria única Obligatoria, deben habilitarse estas modelizaciones transitivas que sean parte de la cultura pedagógica para la acreditación de contenidos con competencias resolutivas en el mismo ambiente institucional".

Tras recibir esta Resolución, distintas entidades prometen continuar la pelea contra el Ministerio puntualmente para rechazar la flexibilización del sistema de evaluaciones.