Denunciaron a la Vicepresidenta

La Fundación Apolo, a través de los abogados Yamil Santoro, José Magioncalda, José Fazio, y de su presidente, Antonio Fratamico, denunció penalmente a la vicepresidenta Cristina Kirchner por haber utilizado el helicóptero oficial, presuntamente con fines proselitistas, al dirigirse en esa aeronave al Estadio Único de La Plata, donde el jueves encabezó un acto.

"En el acto de la agrupación Frente de Todos, llevado a cabo el jueves último en el Estadio Ciudad de La Plata, se vio a Fernández de Kirchner arribar en la aeronave (bajo la identificación LQ-HWN) para dar su discurso ante los militantes", indicó la denuncia.

En ese sentido, desde la ONG entienden que la vicepresidenta podría haber incurrido en "la posible comisión de las conductas tipificadas en el art. 261 CP y/o la calificación legal que finalmente corresponda".

"Es claro que la asistencia al acto por el Día de la Militancia no resulta un acto de gestión, sino una actividad partidaria, cuyo financiamiento corresponde a los partidos políticos involucrados, sus dirigentes y seguidores", plantearon.



CAUSA VIALIDAD

La vicepresidenta Cristina Kirchner tendrá la posibilidad de dar sus últimas palabras el próximo 29 de noviembre antes de conocerse el veredicto en su contra por la causa Vialidad a raíz de la obra pública que le cedió durante su Gobierno al empresario Lázaro Báez.

Será la jornada donde el Tribunal luego defina la fecha y hora del veredicto, cosa que no hizo este viernes en la última audiencia donde la defensa de Lázaro Báez contestó algunos planteos de la fiscalía.

El viernes 25 de noviembre próximo, los acusados Julio De Vido y Lázaro Báez junto a otros imputados también tendrán la posibilidad de dar sus últimas palabras.

Los acusados tienen el derecho a hablar o no y, en caso de hacerlo, no es para referirse a cuestiones técnicas como ser alegatos de la fiscalía o planteos de nulidad. Para eso, ya las defensas de cada uno de ellos tuvo la jornadas donde dio respuesta a las acusaciones hechas por el fiscal Diego Luciani y su par Sergio Mola.

Para la vicepresidenta y el empresario Báez, la fiscalía reclama la pena de 12 años de prisión. Si Cristina Kirchner y los demás acusados resultan condenados, nadie irá detenido pues todo fallo recién se ejecuta cuando queda firme, cuando resuelve la Corte Suprema de Justicia. (NA)