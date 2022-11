Amparo opositor por la designación de los integrantes del Consejo de la Magistratura

Los senadores de Juntos por el Cambio Luis Juez y Humberto Schiavoni volvieron a judicializar la representación de la Cámara alta en el Consejo de la Magistratura y pidieron la nulidad de las designaciones de Martín Doñate y Anabel Fernández Sagasti, del Frente de Todos.

Mediante una acción de amparo, los legisladores opositores pidieron "la nulidad absoluta e insanable de todo lo actuado en lo atinente a la designación de Doñate y Fernández Sagasti para integrar el Consejo de la Magistratura de la Nación como miembros titular y suplente respectivamente".

Además, objetaron "la partición del bloque del Frente de Todos a los fines de la integración del Consejo de la Magistratura de la Nación" y, en consecuencia, pidieron la designación de ellos mismos, Juez y Schiavoni, como representantes ante ese cuerpo por la segunda minoría del Senado.

La acción recayó en el juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal a cargo de la jueza María Alejandra Biotti.

El pedido opositor reconoce que "la doctrina de las cuestiones políticas no justiciables está extinguiéndose en la Argentina".

La acción de amparo se basa en que la presidencia provisional del Senado debió "nombrar a los representantes de las distintas fuerzas políticas que constituyen la Cámara surgidas de la última renovación efectuada en diciembre de 2021 producto de las elecciones legislativas".

Juez y Schiavoni sostuvieron que "el oficialismo, con 35 Senadores de un total de 72, pretendió alzarse con 3 de 4 representantes de la Cámara, sosteniendo como válida a este efecto la partición del Bloque del Frente de Todos operada en abril de 2022, que ya la propia CSJN declaró como inoponible a los efectos de la constitución del Consejo".

Ello, agregaron, "torna imprescindible la intervención del poder judicial a los fines de resguardar el derecho a integrar el Consejo parte de una minoría parlamentaria".

Según Juez y Schiavoni, el Frente PRO "indubitadamente constituía la segunda minoría de la Cámara al momento de la última renovación producida en diciembre de 2021", por lo que la partición del bloque oficialista –que rige actualmente- no podría ser tomada en cuenta para la designación de los consejeros.

"Se insistió en designar ilegítimamente al senador Doñate como consejero titular y como suplente a Fernández Sagasti, ambos por la segunda minoría de la Cámara. (…) Venimos por el presente a interponer acción de amparo en resguardo de nuestros derechos y a solicitar una medida cautelar de prohibición de innovar", resume la presentación, de una treintena de páginas.



FORO EMPRESARIO

CRITICÓ A CRISTINA

El Foro de Convergencia Empresarial criticó la maniobra que realizó el oficialismo en el Senado Nacional para enviar a tres representantes al Consejo de la Magistratura y enfatizó que "el respeto a las reglas de juego es imprescindible", mientras que reclamó que se "revierta la decisión".

"La decisión del bloque mayoritario de Senadores de insistir en la división en dos sub bloques, a fin de enviar tres representantes al Consejo de la Magistratura, constituyó un claro desafío al fallo emitido hace menos de una semana por la Corte Suprema de Justicia de la Nación", señaló el Foro.

Ante esta situación consideró que "el Senado de la Nación perdió una oportunidad histórica de generar un punto de inflexión y enviar una señal que fortaleciera el frágil estado de la Seguridad Jurídica existente en nuestro país".

"Desde este Foro de Convergencia Empresarial venimos insistiendo que Argentina necesita atraer inversiones para lograr revertir la difícil situación económica y social que estamos atravesando", agregó la entidad. Para ese objetivo consideró "imprescindible generar confianza en los inversores acerca del respeto a las reglas de juego y a las decisiones del Poder Judicial".

Asimismo, solicitó a los senadores "tengan a bien revertir la decisión adoptada a fin de comenzar un camino virtuoso de acuerdos en beneficio de la sociedad toda". (NA)