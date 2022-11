El Presidente se someterá a estudios médicos por una "gastritis erosiva"

El presidente Alberto Fernández se realizará este sábado "los controles endoscópicos correspondientes", luego del episodio en el que se descompensó, producto de una gastritis erosiva que lo llevó a tener que realizarse estudios en la ciudad de Bali, en Indonesia.

"El señor Presidente de la Nación, Doctor D. Alberto Ángel Fernández, se realizará los controles endoscópicos correspondientes el día Sábado 19 de Noviembre del corriente año, luego de haber padecido un sangrado digestivo por una gastritis erosiva", indicó la Unidad Médica Presidencial.

En un escueto comunicado, en el que no se detalló la institución médica ni el horario en el que se realizará el estudio, Presidencia precisó: "Se mantendrá informada a la opinión pública de la evolución médica de la salud del Primer mandatario".

Según supo Noticias Argentinas, los controles se llevarían a cabo a media mañana en el Sanatorio Otamendi, ubicado en el barrio porteño de Recoleta.

En el marco de su gira internacional, el jefe de Estado sufrió una descompensación este lunes durante su estadía en Indonesia, donde participaba de la Cumbre de Líderes del G20, y tuvo que se trasladado hasta el Sanglah General Hospital de Bali para realizarse controles médicos.

Tras varias horas de incertidumbre, el Presidente fue diagnosticado con "una gastritis erosiva con signos de sangrado", motivo por el que debió suspender la exposición que iba a realizar en la apertura del G20 y fue reemplazado por el canciller Santiago Cafiero.

El jefe de Estado regresó a la Argentina en la madrugada de este viernes y permaneció en la Quinta de Olivos por recomendación médica, luego de una gira internacional de poco más de una semana que incluyó visitas a Francia, Indonesia y España.

A días de su descompensación, el Presidente logró continuar con las actividades centrales que tenía programadas durante su estadía en Indonesia, tales como la reunión bilateral con su par de China, Xi Jinping, y un encuentro con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

Luego de aterrizar en la ciudad de Madrid, la escala previa a su regreso, el Presidente almorzó junto al embajador de Argentina en España, Ricardo Alfonsín, y descansó en la residencia lindera a la Embajada. Además, mantuvo una reunión con la vicepresidenta segunda a cargo de la cartera de Trabajo y Economía Social del Gobierno de España, Yolanda Díaz, con quien dialogó sobre los desafíos y la necesidad de seguir ampliando derechos del pueblo trabajador, al tiempo que reafirmó los lazos que unen a España y Argentina.

Desde la capital española, el jefe de Estado publicó un mensaje sobre su salud en su cuenta de Twitter: "Les agradezco profundamente los mensajes de aliento que me han hecho llegar y la preocupación por el episodio de salud que sufrí en Bali".

"Estoy sinceramente conmovido por ellos. Me encuentro ya en franca recuperación, siguiendo los cuidados y controles indicados", posteó Fernández. Desde el episodio en Bali, Alberto Fernández lleva adelante una dieta liviana, acordó bajar la intensidad de su agenda y realizarse los pertinentes chequeos médicos. (NA)