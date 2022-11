Vence hoy el acuerdo por los precios de medicamentos y aún no hay renovación

El acuerdo por los precios de los medicamentos vencerá hoy y aún no se sabe qué ocurrirá, en medio de un escenario de fuerte presión inflacionaria que golpea al bolsillo. El 19 de septiembre último el Gobierno y el sector farmacéutico habían extendido el acuerdo por el cual la industria se comprometió a mantener los precios de los medicamentos por debajo de la inflación por 60 días.

Aún no ha habido nuevas reuniones para coordinar como se continua de aquí en adelante con la dinámica de los precios tanto de los medicamentos bajo receta como los de venta libre.

Según pudo averiguar Noticias Argentinas con distintas Cámaras y Federaciones que engloban a farmacias, laboratorios y especialidades medicinales, recibieron un correo desde la Subsecretaría de Medicamentos e Información Estratégica del Ministerio de Salud, donde indicaban que serán citados la semana próxima en día y horario a confirmar para reunirse junto con la Secretaría de Comercio y avanzar en una mesa de trabajo conjunta.

Siendo que el acuerdo ya esta vencido a partir de hoy, solicitan en la misma misiva que tengan a bien mantener la política de precios hasta tanto ocurra la mesa de trabajo y se resuelva los pasos a seguir. Siendo así, se aguardan las novedades para la semana próxima cuando vuelvan a sentarse las partes.

El acuerdo que indicaba que los medicamentos mantendrán una trayectoria predecible de los precios y tendrían un aumento máximo de hasta un punto por debajo del índice de precios al consumidor (IPC) nivel general del mes anterior.

Respecto de los últimos tres meses, si se observa la inflación a nivel general comparada con el índice del apartado de Productos medicinales, artefactos y equipos para la salud, las comparaciones dan cuenta de cierto cumplimiento del acuerdo siendo que:

- Agosto 4,1% vs. julio 7.4%.

- Septiembre 5,4% vs. agosto 7%.

- Octubre 6,3% vs. septiembre 6,2%.

En lo que va del año, los costos llevan acumulados 72% de aumento versus un índice general de 76,6%.

Si se observan los últimos doce meses, la inflación del rubro productos medicinales de salud asciende a 75,6%, versus un índice general del 88%.

De esta forma, se habría cumplido en octubre el acuerdo. Pero también vale observar que los dos meses anteriores lo "sobre cumplieron" al subir 3,3 puntos y 1,6 puntos menos que la inflación. Al observar los acumulados del año e interanual, también se encuentran por debajo de la inflación.

Del ultimo acuerdo participaron la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, y su par de Economía, Sergio Massa.

También participaron del encuentro la jefa de Gabinete de la cartera sanitaria nacional, Sonia Tarragona, el secretario de Comercio, Matías Tombolini, y la subsecretaria de Medicamentos e Información Estratégica, Natalia Grinblat.

Por parte del sector farmacéutico, están la Asociación de Propietarios de Farmacias de Argentina (ASOFAR), la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA), la Cámara Empresaria de Laboratorios Farmacéuticos (Cooperala), la Cámara Argentina de Productores de Medicamentos Genéricos y de uso Hospitalario (CAPGEN), la Confederación Farmacéutica Argentina (CoFA), la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias (FACAF), la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales de Venta Libre (CAPEMVeL), y la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME). (NA)