El Gobierno dará de baja 2.243 planes de Potenciar Trabajo por irregularidades

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, afirmó ayer que "al 99,7 por ciento de las personas que reciben el Potenciar Trabajo les corresponden los ingresos", mientras que serán "inflexibles" con el 0,3 de sus beneficiarios que no cumplían con los requisitos. "El 0,3% de programa queda dado de baja, 947 titulares van a ser suspendidos y pasan a la etapa de evaluación para poder sostener el Potenciar Trabajo. El resto del universo, el 99,7%, tienen que tener la plena tranquilidad de que vinimos a poner orden para poder llegar a todos", resaltó Tolosa Paz.

Durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada, la funcionaria nacional brindó detalles sobre las recientes informaciones que surgieron en la prensa y advertían que unos 250.000 beneficiarios habrían comprado dólar ahorro o declarado Bienes Personales.

"Hay un universo pequeño, de tan solo el 0,3%, que por algún motivo no han cumplimentado parte de las condiciones para mantenerse en el programa. Vamos a ser inflexibles con las incompatibilidades y falta de cumplimiento de las normas para el sostenimiento del Potenciar Trabajo", puntualizó.

En ese marco, la ministra puntualizó que instruyeron la baja "inmediata y definitiva de 2.243 titulares del Potenciar Trabajo", de los cuales "2.098 adquirieron dólar ahorro y 145 que realizaron consumos en dólares con tarjeta de crédito".

Además, detalló que desde que rige la Resolución del BCRA de septiembre de 2020, son "430 los que compraron dólares ahorro en los últimos seis meses y, desde que rige la norma hace 26 meses, son 2098 personas las que compraron dólar ahorro".

En cuanto a quienes realizaron compras con tarjeta de crédito en moneda extranjera, Tolosa Paz precisó: "Unos 85 mil beneficiarios hicieron compras con tarjeta de crédito en moneda extranjera, en promedio, por 1,55 dólares. Por ejemplo, para descargar una aplicación. Sin embargo, 145 han adquirido compras desde los 100 hasta los 50 mil dólares en 26 meses. Son 145 bajas.

No hay vulnerabilidad social en esos casos".

"Sin información y con la tapa de un diario salir a decir que va a haber una suspensión de un programa que lleva ni más ni menos que el ingreso de $27.000 a los hogares más pobres, llevando angustia y desesperación en un fin de año, no es la Argentina que queremos transitar", apuntó la ministra.

De esta manera, la funcionaria nacional hizo referencia a las declaraciones del fiscal federal Guillermo Marijuán, quien pidió la suspensión y el reempadronamiento de los planes sociales otorgados irregularmente.

"Me asusta un poco la Argentina donde las competencia de cada uno de los poderes del Estado empiezan a estar mezclada. Está claro qué tiene que hacer el Poder Judicial. Los requerimientos que lleguen al Ministerio van a ser contestados para que la investigación pueda llegar a su final, que es ver si hubo o no un delito", resaltó.

En ese sentido, criticó: "Escuchar a algunos hombres que en nombre de la Justicia quieren diseñar, implementar y evaluar la política social de la Argentina está muy lejos del espíritu".

"Es potestad única e indelegable de esta ministra el diseño, la implementación y la evaluación de las políticas sociales. Si muchas veces reflejamos el espíritu republicano de la Argentina, no vamos a permitir que otro poder del Estado se entrometa", advirtió.

En otro tramo de la conferencia, Tolosa Paz aclaró: "No vamos a permitir el intento de doble estigmatización: para las personas del Potenciar Trabajo y la búsqueda de estigmatizar un Estado y una administración nacional lejos de la eficiencia y el control".

"Tenemos el compromiso de ordenar el Ministerio de Desarrollo Social, de ordenar las políticas sociales, en la búsqueda de llegar cada día mejor a cada una de las personas que hoy no pueden acceder a algunas de las políticas sociales", agregó.

Respecto de las versiones periodísticas que advertían irregularidades en 250.000 beneficiarios, explicó: "La información periodística era una información estadística no nominal que es lo que estoy brindándoles ahora, donde hay un número de CUIT de cada uno de los titulares del Potenciar Trabajo".

"Esa información periodística estaba claramente desvirtuando una información. Es un informe de la AFIP de 6 hojas y ese reflejo estaba muy lejos de la realidad", argumentó.

Por último, la ministra de Desarrollo Social sentenció: "Es un informe estadístico no nominal, mal interpretado y que desvirtúa una información que entiendo que puesta en titulares de los diarios genera la mirada de lo que no somos: un Estado que no controla, que no audita y que no cuida con responsabilidad los recursos públicos". (NA)