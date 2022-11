Alejo Cravero fue el mejor con piso húmedo en Clase 2

Alejo Cravero y el VW Up del MA Motorsport se impusieron en la primera clasificación de la Clase 2 del Turismo Pista en el circuito número 3 del autódromo "Hermanos Emiliozzi" de Olavarría, escenario del Gran Premio Coronación de la temporada 2022.

Luciano González y Gastón Fontana (ambos con Chevrolet Corsa) fueron los escoltas.

El rafaelino Máximo Gauchat se ubicó en el quinto lugar, el susanense José Luis Costamagna fue 13°, en tanto que no marcó tiempos el también local Ricardo Saracco (todos con VW Up).

Clase 2 (primera clasificación): 1° Alejo Cravero (VW Up), en 1m45s836; 2° Luciano González (Corsa) a 917 milésimas; 3° Gastón Fontana (Corsa) a 1s414; 4° Santiago Lantella (Ford Ka) a 1s651; 5° Máximo Gauchat (VW Up) a 1s667; 6° Facundo Ríos (VW Up) a 1s795; 7° Nicolás Herrera (VW Up) a 1s855; 8° Franco Fauret (VW Up) a 2s044; 9° Agustín Martín (VW Up) a 2s131; 10° Cristian Garbiglia (Corsa) a 2s391; 11° Santiago Tambucci (Celta) a 2s674; 12° Matías Quaglia (Celta) a 2s735; 13° José Luis Costamagna (VW Up) a 2s780; 14° Lucas Bayala (Chevrolet) a 13s971 y 15° Juan Pablo Palacio (VW Up) a 15s598.

Cronograma para hoy: de 09:50 a 10:00, de 10:05 a 10:15 y de 10:20 a 10:30 Clasificación 2; a las 14:30 Primera Serie (6 vueltas); a las 15:00 Segunda Serie (6 vueltas) y a las 15:30 Tercera Serie (6 vueltas).