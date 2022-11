Categorías TZ con dos carreras especiales en San Jorge

Entre hoy y mañana, el "Parque de la Velocidad" de San Jorge recibirá, en una atractiva cartelera mecánica, a las Categorías TZ, que disputarán en esta oportunidad la octava fecha de su temporada 2022.

Se llevarán a cabo dos carreras especiales, con la participación de invitados, en el TZ 1600 y en el Fiat 128 TZ, mientras que compartirá el espectáculo la categoría Fiat 600 TZ.

Binomios TZ 1600: A. Batalla - G. Benzi; C. Gómez - J. Gasser; R. Aranda - R. Aranda; G. Olivera - G. Borgnino; J. Faroldi - M. Hernández; M. Lucarelli - C. Forlani; F. Zerbonia - H. Crippa; A. Finos - J. Guazzeroni; N. Donati - D. Melchiori; J. Massello - E. Cassou; A. Cipolat - F. Mainero; L. Masia - B. Pfaffen; G. Stancato - L. Rodríguez; J. Herrero - E. Bertone; N. González - G. Gentile y M. Marengo - E. Trulié.

Binomios Fiat 128 TZ: C. Caglieris - T. Brezzo; G. Romero - F. Romero; M. Olivarez - A. Visentini; J. Gosalvez - A. Cipolat; A. Lederhos - F. Beatini; N. Spreggero - E. Spreggero; M. Manasseri - L. Bornia; M. Scaglia - G. Borgnino; A. Delbino - F. Saba; D. Melchiori - I. Yapur; R. Bustamante - I. Procacitto; N. Donnet - F. Stalder; L. Chiaro - M. Macarro; B. Raimondi - G. Olivera; M. Fernández - E. Bertone; D. Aleman - N. Valentini; M. Massuet - F. Caffaratti; L.Carrel - F. Mainero y M. Ruta - C. Galetto Campo.



LAS POSICIONES

Las principales ubicaciones de los campeonatos están ordenadas de la siguiente manera:

Fiat 600 TZ: José Andrieri 263 puntos; Walter Marzetti 175; Javier Prósperi 135; Diego Schegtel 130,5: Horacio Bordón 120,5; Julio Miretti 111; Jorge Gogñiatt 99,5; Mariano Nuñez 98; Gustavo Toffoli 91,5 y Alex Weppler 80.

Fiat 128 TZ: Diego Melchiori 281 puntos; Renzo Bustamante 203; Nicolás Stalder 180,5; Nicolás Donnet 158,5; Leandro Chiaro 116; Brian Raimondi 115,5; Martín Fernández 109; Demis Aleman 108; Martín Massuet 99,5 y Guillermo Díaz 93.

TZ 1600: Fernando Zerbonia 174 puntos; Alexis Finos 169; Juan Pablo Massello 155,5; Nicolás Donati 131; Alejandro Cipolat 118; Lisandro Masia 106,5; Gianfranco Stancato 92; José Ignacio Herrero 82,5; Lucas Giorgis y Matías Marengo 81,5.