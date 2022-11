Un sábado de emotivas definiciones en las Zonas de la Región Litoral Sur

El Torneo Regional Federal Amateur 2022/2023 ofrecerá este sábado una intensa y emotiva programación, al disputarse encuentros definitorios en las Zonas 5 y 6, que cuentan con la participación de equipos que representan en la competencia a la Liga Rafaelina de Fútbol.

Todos los enfrentamientos se iniciarán a las 17:00 (unificación de horarios para no otorgar ventajas deportivos) y tres de los cuatro se estarán disputando en esta ciudad.

Por la Zona 5, el ya clasificado Argentino Quilmes (10 puntos) será anfitrión de Libertad de Sunchales (sin chances) en el estadio "Agustín Giuliani", dirigiendo Angelo Trucco.

La mayor atracción, sin embargo, estará focalizada en barrio Los Nogales, donde el local Ferrocarril del Estado (10) recibirá a Sportivo Norte (7), en un cotejo que será arbitrado por Leandro Aragno.

En cuando a los enfrentamientos que se llevarán a cabo en el marco de la Zona 6, el equipo que ya se aseguró un lugar en los cruces de play off, Ben Hur (11) se trasladará hasta Esperanza para visitar a Juventud (8), que está obligado a lograr un buen resultado, en el partido que controlará Maximiliano Manduca (Santa Fe).

El que no dependerá de sí mismo es 9 de Julio (7), que se medirá en el "Germán Soltermam" con Santa Clara F.C. (ya sin posibilidades), en un partido que será arbitrado por Ramiro Cortez (Ceres).

El "León", además de ganar para acceder a la siguiente fase, tendrán que esperar una mano de la BH, que para favorecer al juliense no deberán perder en su viaje a la cabecera del departamento Las Colonias.



LOS PLAY OFF

Debe recordarse que el próximo martes 22, el Consejo Federal determinará los respectivos emparejamientos de los play off en cada una de las regiones.

En total, avanzarán a esa instancia 16 equipos por región y un total de 128 en todo el país.

Vale la pena señalar que se tendrán en cuenta diferentes aspectos para definir los cruces.

En primer lugar, se tendrá en cuenta la proximidad geográfica.

Posteriormente, no se medirán equipos que hayan compartido una misma zona durante la ronda que culminará este fin de semana.

En cuanto a la localía, gozarán de ventaja deportiva los equipos que terminaron primeros en sus zonas, respecto de los que finalizaron segundos.