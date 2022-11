La selección entrenó normalmente y con buena respuesta física de Acuña y Gómez

BUENOS AIRES, 19 (NA). - La selección argentina completó su segundo entrenamiento en Doha de cara a la Copa del Mundo de Qatar 2022 y Lionel Scaloni tuvo buenas noticias, ya que Marcos Acuña y Alejandro Gómez fueron exigidos físicamente y respondieron de gran manera.

Tras la primera -y traumática- práctica del combinado nacional en suelo catarí por las desafectaciones de Nicolás González y Joaquín Correa por lesiones, todas las miradas se posaron en el "Huevo" Acuña y "Papu" Gómez, quienes arrastraban dolencias físicas.

El lateral izquierdo, que milita en el Sevilla de España, sufre una pubalgia que no lo deja entrenar de manera continuada, mientras que el mediocampista, también parte de las filas del equipo español, padece un golpe en la rodilla desde los últimos partidos que jugó para su club.

Pero este viernes, todas esas dudas quedaron despejadas, ya que ambos cumplieron las exigencias físicas con total normalidad y se quedarán con la delegación en Qatar.

Esto significa que el cuerpo técnico de Scaloni no desafectaría a otros jugadores ni haría más cambios en la lista definitiva de 26 de cara al debut del próximo 22 de noviembre contra Arabia Saudita, desde las 7:00 (horario argentino).

Acuña, que jugó como titular en el 5-0 ante Emiratos Árabes Unidos en Abu Dhabi y disputó solo el primer tiempo, se convirtió en una de las figuras de la selección argentina, mientras que Gómez fue una de las cuatro opciones que se quedaron afuera del banco de suplentes, pero es uno de los candidatos a ocupar un lugar en el once titular ante la baja de Giovani Lo Celso.

Por su parte, Lionel Messi, Ángel Di María, Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Juan Foyth y Lisandro Martínez hicieron una activación aparte en el gimnasio y después se metieron en el campo de juego con el resto del plantel.

Scaloni empezó a diagramar un posible equipo para el debut en la Copa del Mundo, que podría ser el siguiente: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña o Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister o Alejandro Gómez; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María.



DOS RESERVAS

El entrenador Lionel Scaloni, modificó la lista de reservas para el Mundial de Qatar 2022 e incluyó a Giovanni Simeone y Roberto Pereyra, quienes se sumaron a Juan Musso y Facundo Medina como alternativas.

Luego de las modificaciones que sufrió la nómina definitiva por las lesiones de Joaquín Correa y Nicolás González, sumadas a las convocatorias de Ángel Correa y Thiago Almada para suplir sus bajas, el entrenador rearmó la lista de reservas por si necesita volver a desafectar algún futbolista en Qatar.

En caso de que alguno de los 26 jugadores sufra una lesión grave, Simeone y Pereyra estarán "al pie del cañón" junto a Musso y Medina, quienes formaban parte de esta mini nómina que contaba con los recientes citados por Scaloni.

Ambos futbolistas se desempeñan en la Serie A de Italia y ya fueron notificados de la situación por parte del cuerpo técnico del seleccionado.

El mediocampista del Udinese y el delantero del Napoli contaron con pocas oportunidades en el ciclo, pero siempre fueron observados de cerca.