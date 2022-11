Se aprobó en Diputados el Día Provincial de la Biblia

El diputado rafaelino, Juan Argañaraz, confeso cristiano y de religión evangélica había presentado este proyecto en la Legislatura con el fin de que se instruya a la biblia, no como un libro más dentro de la provincia, sino con los honores que merece por ser “la palabra de Dios misma y que agrupa a todos los cristianos, católicos y evangélicos como otras personas que no se encasillan en una religión pero que a partir de este libro inspirado por Dios deciden seguir a Cristo y vivir conforme a su voluntad”.

Para contextualizar en Argentina, según datos del INDEC del año 2019, los católicos y evangélicos representan el 77% del país. En cuanto la provincia de Santa Fe, el número porcentualmente de cristianos no varía al del país. El proyecto de Argañaraz, que es el N° 46393, instituye el cuarto domingo de septiembre de cada año como el “Día Provincial de la Biblia”, con el objeto de promover acciones tendientes a visibilizar la importancia de la biblia para la vida de las personas.

En la sesión, Argañaraz explicó la importancia de la biblia como alimento espiritual y emocional, como su lectura ha cambiado y transformado la vida de miles de personas. También lamentó el triste hecho delictivo en la ciudad capital con la vandalización del Monumento a la Biblia en la plaza de “Las Tres Culturas”, al mismo tiempo felicitó a las ciudades de Frontera y San Francisco por la inauguración de una plaza con un monumento a la Biblia en un evento con más de mil personas, introdujo en su discurso dos versículos que representan el valor de este sagrado libro: "Tu palabra es una lámpara a mis pies; es una luz en mi sendero" (Salmo 119:105) y "La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre" (Isaías 40:8).

“Declaramos que La Palabra de Dios es eterna, transformó vidas en el pasado, lo sigue haciendo en el presente, y lo seguirá haciendo en el futuro”, finalizó el diputado Juan Argañaraz.