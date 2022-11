En casa o en la escuela, las opciones de los alumnos rafaelinos para ver a la Selección

Comenzó la cuenta regresiva para el Mundial de Fútbol Qatar 2022 y las escuelas ya están pensando cómo harán, tanto cuando se disputen los partidos de la Selección Nacional como a la hora de aprovechar el evento para abordar contenidos. En la provincia de Santa Fe, el Ministerio de Educación no tiene previsto flexibilizar su sistema educativo -considerando la desobligación de alumnos, por ejemplo-, sino que se buscará que los chicos estén en las aulas para trabajar temas relacionados con la contienda futbolística internacional.

El primer partido del seleccionado argentino se jugará el martes 22 de noviembre ante Arabia Saudita, a las 7 de la mañana, con lo cual ya el segundo tiempo ocurrirá en horario escolar. Luego, el sábado 26 de noviembre ante México y el miércoles 30 de noviembre ante Polonia, ambos desde las 16 horas, con lo cual se verá afectado parte del turno tarde.



EN RAFAELA

En el caso de nuestra ciudad, todo depende de la disposición que implemente cada establecimiento educativo. En el caso del turno mañana, tanto a nivel primario como secundario, la gran mayoría ya ha confirmado este viernes, teniendo en cuenta que el lunes es feriado por el día de la Soberanía Nacional, que el próximo martes los alumnos deberán ir a clases luego de culminado el partido, a la hora 9:25 para ser más exactos. Aunque también está la opción de que los alumnos puedan ir a ver el partido en la escuela o en casa. Con respecto a esta situación, Gerardo Cardoni, el delegado de la Regional III de Educación expresó, ante una consulta de este Diario, que "la indicación general, considerando las particularidades de cada escuela, si tienen una pantalla adecuada para cierta cantidad de alumnos, está dado de la siguiente manera: ¿puede ver el partido en las escuelas?, si, esta habilitado, tienen permitido verlo. ¿pueden hacer ingresar a los estudiantes más tarde? Lo pueden hacer, siempre y cuando haya una autorización de los padres, como en todas las actividades extraescolares. Lo mismo sucederá con el tercer partido de la fase de grupos, aunque esto dependerá de la autonomía de cada escuela para decidir. En el caso de los docentes, deben cumplir con su horario de trabajo, como corresponde. Y si un docente elige quedarse en su casa a ver el partido por comodidad o lo que fuese, como en cualquier otra situación normal, lo que debe hacer en ese caso es tomar una licencia".

Cabe destacar que, como ya se hizo en mundiales anteriores, los docentes y profesores utilizan el evento como disparadores de materias como geografía, historia, cultura, matemática, lengua, entre otras. Vale recordar que este 2022 estuvo atravesado por los paros docentes (17 en total en reclamo de una recomposición salarial, entre otros puntos) y eso repercutió directamente en el calendario escolar. Por lo tanto, sumar días sin clases tampoco ayudaría a equilibrar ese déficit en la concurrencia a las escuelas. Además, durante el desarrollo del mundial, del 20 de noviembre al 18 de diciembre, muchos alumnos estarán necesitando recuperar aprendizajes que vienen rezagados desde la pandemia y que no han podido completar durante este año.



LO QUE DICE EL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Por su parte, el ministro de Educación Jaime Perczyk confirmó que los partidos que juegue la selección argentina de fútbol durante el Mundial de Qatar serán transmitidos en las escuelas públicas de todo el país y que los docentes los vincularán a cuestiones de formación ética y contenido cultural. “Los chicos en Argentina piden ver los partidos del mundial. Es importante que se vean en la escuela, hay que vincularlos a cuestiones de formación ética, y al hecho deportivo hay que llenarlo de contenido cultural”, señaló el ministro. En declaraciones radiales, el funcionario, además, ratificó la decisión de incrementar la carga horaria de clases en las escuelas públicas primarias, en una medida que sumarán 38 días al año lectivo. "Debemos lograr que los chicos aprendan más y que estén más tiempo en la escuela. No vi resistencia por parte de los docentes. Cualquier cambio en las condiciones de trabajo debe darse por medio de paritarias. El gobierno nacional financia al menos el 80%", indicó. Perczyk a Radio Splendid. El funcionario se volvió a diferenciar del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, al criticar la prohibición del lenguaje inclusivo. "No tiene sentido" ante la práctica social“ dijo el ministro y añadió: "Los chicos lo usan para denunciar una situación de discriminación y machismo, que es injusta. No hay ninguna investigación científica que diga que afecta el aprendizaje de lengua”.



UNA ESCUELA DARÁ PREMIOS

Un colegio de la ciudad chubutense de Trelew pasará los partidos que la Selección argentina jugará en el Mundial de Qatar 2022 en una pantalla gigante y le dará premios al curso que tenga la mejor hinchada. Se trata de la Escuela N° 793 del barrio Moreira de Trelew y el próximo martes cuando el elenco nacional debute a las 7 frente a Arabia Saudita, el establecimiento educativo tendrá sus puertas abiertas desde las 6:30. Según indicó Diario Jornada, están invitados a ver el partido tanto los estudiantes del turno mañana como de la tarde quienes podrán ir acompañados por sus familiares y vestir camisetas de Argentina, mientras que habrá tortas fritas para compartir. Desde la escuela informaron que los alumnos no tendrán clases durante la transmisión de los encuentros, pero que, una vez que finalice, volverán a sus actividades normales. Para incentivar el aliento a la Selección, el colegio decidió darle premios para los estudiantes. El curso con asistencia perfecta recibirá un juego de camisetas, mientras que el que tenga más colores del conjunto nacional se llevará pelotas y el que tenga la mejor hinchada ganará un juego didáctico. La idea surgió de parte de los directivos y la propuesta cuenta con el apoyo de la Policía Comunitaria y Asociación Vecinal del Barrio Moreira.