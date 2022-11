Las estrellas que se pierden el Mundial

BUENOS AIRES, 19 (NA). - La Copa del Mundo a desarrollarse en Qatar 2022 suponía que reuniría a las grandes figuras del fútbol, pero las lesiones y las no clasificaciones de sus selecciones, dejaron a muchos futbolistas marginados del máximo evento deportivo.

Giovani Lo Celso (Argentina): el mediocampista fue esperado hasta último momento, pero finalmente se confirmó que deberá operarse por el desplazamiento del bíceps femoral de su pierna derecha y será así baja para el Mundial.

N Golo Kanté (Francia): el pilar de la selección de Francia no participará de la Copa del Mundo ya que fue intervenido quirúrgicamente por una lesión en el tendón de la corva.

Christopher Nkunku (Francia): el mediocampista sufrió un esguince de rodilla luego de chocar con un compañero en la práctica a días de la Copa del Mundo y quedó desafectado.

Presnel Kimpembe (Francia): al igual que su compañero, se lesionó un día antes y quedó desafectado para el Mundial.

Diogo Jota (Portugal): el delantero de Liverpool se retiró en camilla sobre el final del partido ante Manchester City por la Premier League del 16 de octubre y si bien no se revelaron con exactitud los detalles de su lesión el entrenador Jürgen Klopp, confirmó que no se recuperará a tiempo para el Mundial.

Sadio Mané (Senegal): el actual futbolista del Bayern Munich se perderá la competencia por una lesión de la que lamentablemente no pudo recuperarse a pesar de ser esperado hasta último momento.

Philippe Coutinho (Brasil): el futbolista de Aston Villa sufrió una lesión en el muslo de su pierna derecha y según indicaron los partes médicos no llegaba a recuperarse a tiempo para la cita mundialista.

Arthur Melo (Brasil): el centrocampista cedido en Liverpool sufrió una lesión muscular en los prolegómenos de un partido de la Liga de Campeones contra el Rangers.

Boubacar Kamara (Francia): el mediocampista del Aston Villa sufrió una lesión de ligamentos en la rodilla en septiembre que le mantendrá de baja hasta después del Mundial.

Georginio Wijnaldum (Países Bajos): el mediocampista neerlandés no podrá sumar otra participación en una Copa del Mundo como consecuencia de una fractura en la tibia de su pierna derecha.

Reece James (Inglaterra): el lateral derecho de Chelsea sufrió una distensión de ligamentos en el duelo ante Milan por la Champions League del 11 de octubre, algo que lo marginará por dos meses de las canchas.

Ben Chilwell (Inglaterra): el defensor sufrió una lesión en el tendón de la corva durante el último partido de Champions League y tampoco estará en la Copa del Mundo.

Joao Rojas (Ecuador): el atacante de Rayados sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda a mediados de año y tampoco estará en Qatar.

Tarik Tissoudali (Marruecos): clave con dos goles para su seleccionado en el último tramo de las Eliminatorias, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha a fines de julio, por lo que tampoco podrá estar en la cita mundialista.

Sergi Roberto (España): el jugador del Barcelona sufrió una luxación en el hombro izquierdo que lo mantendrá fuera de las canchas hasta el año próximo.

Paul Pogba (Francia): el mediocampista de Juventus tuvo una lesión en los meniscos de la rodilla derecha a mediados de año, por la cual tuvo que pasar por el quirófano en septiembre, algo que le impidió llegar a Qatar 2022.

Yuta Nakayama (Japón): el Huddersfield Town informó que el jugador sufrió una lesión en el tendón de Aquiles en la derrota por 2-0 ante el Sunderland en la Championship.

Maxime Crépeau (Canadá): el arquero de Los Angeles FC sufrió una impactante lesión en la final de la MLS ante Philadelphia al fracturarse la tibia y el peroné.

Jesús Corona (México): el extremo de Sevilla sufrió la fractura del peroné y ligamentos de su tobillo izquierdo durante uno de los entrenamientos del conjunto español a fines de agosto y Gerardo Martino decidió finalmente no convocarlo.

Chris Richards (Estados Unidos): el central norteamericano confirmó desde sus redes sociales que no logró recuperarse a tiempo y tras una inactividad desde fines de agosto no podrá estar en la Copa del Mundo.

Timo Werner (Alemania): el delantero sufrió un desgarro en el ligamento de la sindesmosis y se perderá lo que resta del año.

Mikel Oyarzábal (España): el atacante de la Real Sociedad sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda a comienzos de 2022. Si bien estaba cerca de la recuperación, Luis Enrique decidió no sumarlo por su larga inactividad.

Thomas Meunier (Bélgica): el defensor sufrió una fractura de pómulo jugando para Borussia Dortmund y si bien se sometió a una cirugía exitosa no estaba disponible para jugar en Qatar 2022.



NO CONVOCADOS

La lista por no ser convocados, es aún más extensa, en España se quedaron afuera el defensor Sergio Ramos, quien actualmente milita en Paris Saint-Germain, los arqueros David De Gea (Manchester United) y Kepa Arrizabalaga (Chelsea), el mediocampista Thiago Alcántara (Liverpool) y el delantero Iago Aspas (Celta de Vigo).

Por su parte, Brasil también acumuló varias estrellas fuera de la nómina: el entrenador Tité cortó a Matheus Cunha (Atlético Madrid), Gabriel Barbosa (Flamengo), Roberto Firmino (Liverpool), Renan Lodi (Nottingham Forest), David Luiz (Flamengo) y Everton Cebolinha (Flamengo).

En Inglaterra aparecen algunos nombres que serán parte del futuro a corto plazo: Fikayo Tomori (Milan), Jadon Sancho (Manchester United), Tammy Abraham (Roma) y futbolistas experimentados como Jamie Vardy (Leicester City) y Dominic Calvert-Lewin (Everton).

El entrenador Louis Van Gaal, de Países Bajos, decidió prescindir del arquero Jasper Cillessen (NEC Nijmegen), el mediocampista Ryan Gravenberch (Bayern Münich) y el defensor Sven Botman (Newcastle United).

De igual manera, en Alemania no estará el defensor Matts Hummels (Borussia Dortmund), en Portugal dirá ausente el mediocampista Renato Sánches (Paris Saint-Germain) y en Francia hará lo propio el defensor Ferland Mendy (Real Madrid).



LOS ELIMINADOS

Entre los que no estarán en el Mundial por haber clasificado sus selecciones, se destacan:

Erling Haaland (Noruega): el delantero de Manchester City no pudo llevar a su seleccionado a la Copa del Mundo y Qatar 2022 se pierde un goleador implacable.

Mohamed Salah (Egipto): el atacante de Liverpool tuvo dos grandes sinsabores en poco tiempo. Y encima ambos ante Senegal, ya que perdieron la final de la Copa Africana de Naciones primero y luego el partido definitorio para llegar a Qatar 2022.

Marco Verratti (Italia): el centrocampista italiano es uno de los mejores en su puesto y no podrá estar en Qatar 2022 ya que Italia perdió increíblemente en el repechaje ante Macedonia del Norte.

Zlatan Ibraimovich (Suecia): no logró conducir a su país a la Copa del Mundo y nuevamente no podrá participar de la misma ya que en 2018, cuando su país participó, el atacante había renunciado a su selección.