Tecnicaturas virtuales

SUARDI. - La Coordinación de Educación informa que se encuentran abiertas las inscripciones para realizar carreras de tecnicatura a distancia, de la Universidad Nacional del Litoral.

Tecnicatura en Gestión y Producción Apícola

Tecnicatura en Postcosecha de Granos y Semillas

Tecnicatura en Administración de Empresas Agropecuarias

Modalidad: Virtual desde el campus virtual de la UNL

Duración: 2 años y medio

Titulación: pregrado

Las carreras poseen reconocimiento oficial y conceden títulos con validez nacional.

Inscripción y más información en: https://www.fca.unl.edu.ar/estudios/carreras-de-pregrado/



Entrega de aportes no reintegrables a emprendedores locales

Durante la mañana del pasado jueves 17 de noviembre se llevó adelante la entrega de aportes no reintegrables a los emprendedores de nuestra ciudad que resultaron como ganadores del “Concurso Anual de Emprendedores”.

El acto realizado en Sede Municipal, estuvo encabezado por el intendente, Hugo Boscarol, y contó además con la presencia de: concejal Javier Díaz; secretario de Gobierno, Diego Fontanessi; directoras de Contabilidad y Presupuesto, Jimena Lingua, y de Desarrollo Social, Belén Griffa; referente de la Coordinación de Educación Lía Ferrero; representante de la Oficina de Empleo Alejandra Martino; y emprendedores de Suardi.

Los emprendimientos ganadores del concurso fueron los siguientes:

* 1º puesto: “M.A.R”, de Alicia del Huerto Maidana

* 2º puesto: “Cara Luna”, de Cristina Córdoba

* 3º puesto: “Hilo y Aguja”, de Mónica Silva

* Participación Destacada: “Artesanías Reciclables”, de María Soledad Olmedo.

Distinción Especial: “Lazos – Emprendimiento productivo de milanesas de soja”, de Escuela Técnica Nº 500.

Cabe resaltar que este “Concurso Anual de Emprendedores” es una iniciativa que tiene como objetivo acompañar a comercios y emprendimientos de la ciudad en el desarrollo de sus negocios, fomentando el espíritu emprendedor, y las iniciativas innovadoras como elementos de progreso.

Luego de analizar las condiciones de los distintos inscriptos, la junta evaluadora procedió a seleccionar a los proyectos ganadores, los cuales recibieron estos fondos no reembolsables para que sigan invirtiendo, y haciendo crecer sus emprendimientos.