Importantes anuncios en su presentación

En conferencia de prensa en Paraná, la secretaria de Cultura de la Provincia, Francisca D´Agostino, anunció la programación del FICER que comenzará el miércoles 23 de noviembre. A partir de ahora todas las películas, actividades especiales y agenda del Mercado Regional podrán consultarse en el sitio web oficial del Festival.

En la tarde del pasado miércoles 16 fue presentada la programación del 4º FICER en un acto de lanzamiento realizado en el Hotel Howard Johnson Mayorazgo. D´Agostino estuvo acompañada por el productor general del FICER y subsecretario de Cultura de la Provincia, Germán Andrés Gómez; y por el director artístico Eduardo Crespo. Acompañó también la secretaria de Turismo de Entre Ríos, María Laura Saad.

En el marco del encuentro con los medios de comunicación de la región, D' Agostino tomó la palabra para anunciar: “Vamos a tener sesenta producciones audiovisuales en cincuenta funciones. Esta actividad va a suceder aquí en Paraná y en las subsedes que serán cinco. Para nosotros esta novedad es muy importante porque de esta manera se federaliza el Festival”.

La funcionaria de Cultura remarcó: “Este es un festival relativamente joven pero todos estos años ha ido creciendo. Hemos apostado por esta política de estado del Gobierno de Entre Ríos, y por la decisión política de nuestro gobernador Gustavo Bordet. Con el FICER nos proponemos fortalecer y desarrollar el sector audiovisual entrerriano, entendiendo al cine como un bien cultural”.

A su turno, Germán Andrés Gómez agradeció la presencia del equipo de trabajo de la Secretaría de Cultura. “Este año el festival tiene muchas secciones y además se sumaron subsedes, retomaremos las proyecciones al aire libre con pantalla gigante en el patio. Todo eso nos pone muy contentos”, dijo Gómez.

“Les agradecemos a todos y todas ustedes por la difusión de este Festival porque es muy importante que cada vez más personas tengan acceso a esta política pública y puedan disfrutar no solo del cine sino también de todo el acontecer audiovisual de nuestra provincia. El gobierno de Entre Ríos hace una inversión muy fuerte en aportes directos a la producción”, completó el subsecretario.

Finalmente, Eduardo Crespo se abocó a detallar el contenido de las secciones de películas. “Vamos a tener funciones de trasnoche con clásicos argentinos. Se proyectará Tiempo de Revancha, de Aristarain y Nazareno Cruz y el lobo, de Favio. Estas películas forman parte de nuestra cultura y nuestra historia. Porque el FICER también es un festival para hacer política y para luchar por causas como la creación de una cinemateca nacional para resguardar y fomentar nuestro cine”, arrancó diciendo el director artístico. En relación a este tema también habrá una actividad especial que se realizará el jueves a las 11 sobre archivos de la memoria audiovisual con películas y rescates del cine en fílmico del nordeste argentino.

La sección de cine internacional traerá a las pantallas del FICER un estreno nacional, documentales premiados en reconocidos festivales, y presentará películas de directores noveles.

Las películas de apertura y clausura formarán parte de la grilla también para generar el debate y ser cuestionadas, explicó Eduardo Crespo. “Me parece importante que tomemos el Festival también como un espacio de reflexión sobre cómo se hacen las películas, sobre la forma y sobre cómo se abordan los temas”. Crespo también invitó a otra charla especial para debatir sobre cine con invitados que se realizará el sábado 26 a las 11.

En la competencia de largometrajes argentinos habrá seis películas procedentes de diferentes lugares del país.

En el panorama regional del FICER habrá producciones de provincias que integran la región NEA Litoral. Muchas de estas películas serán estrenos nacionales, motivo por el cual sus directores, actores y equipo estarán presentes. Esto permitirá al público encontrarse con las y los protagonistas de las producciones.

“La sección de cine entrerriano tendrá historicidad porque mostrará qué se hizo, qué se está haciendo y quiénes están haciendo en la provincia”, contó Crespo. “Hay una línea que atraviesa toda la programación que tiene que ver con la educación. Hay muchas películas que van en ese lineamiento. Por eso está bueno ver varias y poder relacionarlas. También será un lugar de encuentro para que vuelvan todos los directores entrerrianos a presentar sus trabajos”.

“Los esperamos a todas y a todos en el Festival viendo películas”, se despidió el director artístico.

El 4° Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER) se realizará de manera gratuita entre el 23 y el 26 de noviembre en Paraná. Habrá, además, cinco subsedes en Concordia, Concepción del Uruguay, Villaguay, Aranguren y Los Conquistadores para disfrutar del cine nacional, regional e internacional.





Programación con más de cincuenta funciones gratuitas



Entre las proyecciones especiales de la edición 2022 del FICER se encuentran la Película de Apertura, Argentina, 1985, de Santiago Mitre, y la Película de Clausura, El suplente, de Diego Lerman

En la sección de Cine Internacional se podrán ver la coproducción de Brasil y Portugal Mato seco em chamas (Hierba seca en llamas), de Joana Pimenta y Adirley Queirós; la chilena El cielo está rojo, de Francina Carbonell; la coproducción de Francia e India A night of knowing nothing (Una noche de no saber nada), de Payal Kapadia; y la coproducción entre la República Centroafricana y Francia Nous, étudiants! (¡Nosotros, estudiantes!), de Rafiki Fariala.

En el marco del Cine Nacional en Competencia está programada Retratos del futuro de Virna Molina, Luminum, del entrerriano Maximiliano Schonfeld, Reparo de Lucía van Gelderen, Sobre las nubes de María Aparicio, Siete perros de Rodrigo Guerrero y Camuflaje, de Jonathan Perel.

En Panorama Regional, la selección incluye Selva, de Iñaki Echeberría (Misiones), Monte de Sebastián Caulier (Formosa), La luz mala de Carlos Kbal (Corrientes), Rinoceronte, de Arturo Castro Godoy (Santa Fe), Minerva, de Francisco Retamozo (Chaco).

En la sección de Cine Entrerriano las elegidas son Escuela Normal, de Celina Murga, Los pasos, de Renzo Blanc, Danza Combate, de Camila Rey, El fulgor, de Martín Farina, Las delicias, de Eduardo Crespo.

En Cine Infantil están previstas El ascenso y caída del chop chop show de Diego Labat y Fiebre, de Elisa Eliash

La programación incluye funciones Trasnoche en las que están incluidas clásicos del cine nacional como Tiempo de revancha, de Adolfo Aristarain, y Nazareno Cruz y el lobo, de Leonardo Favio

La sección Cortometrajes Entrerrianos en Competencia agrupa María, de Gabriel de Ciancio, Desencuentro, de Josefina Miranda, 1749, de Juan Manuel Strottmann, y Cielo Alzamendi, Quimera, de Celeste Urreaga, La visita, de Claudia Varela, 1982 Nuestros héroes, de Marcelo Damián Pizzio, Lo que se perdió, de Nahuel Beade y Nicolás Batalla, Presa, de Victoria de Michele y Noelia Segui, Mientras exista el sol, de Grecia Medina, Solar, de Natán Silvestre, Mellizos, de Gastón Calivari, Los soles de mi abuela Gloria, de Alejandro Maldonado,

Entre las películas y los cortometrajes invitados se encuentra Joaquín mi primón, de Luciano Giardino (Santa Fe), Enviado para falsear, de Maia Navas (Corrientes), No es un juego, de Lucas Olivares (Corrientes).

También son parte de la programación once videominutos ganadores de la quinta edición del concurso organizado en 2022 en Concordia. Las producciones se dividen en animación, comedia, drama, suspenso, terror y ciencia ficción.

Los días, horarios y lugares de las funciones están detalladas en el sitio web www.ficer.com.ar