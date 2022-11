Fin de semana largo en Santa Fe Capital

El 15 de noviembre se cumplieron 449 años de la fundación de la ciudad y se celebró con una gran fiesta en la Costanera en la que Los Palmeras junto a artistas como La Princesita Karina, Soledad y Jorge Rojas, entre otros, pusieron el broche de oro. Además, ese día quedó inaugurada la temporada de playas 2022-2023 con paradores que prestan diversos servicios como gastronomía, baños, duchas, reposeras, sombrillas, etc. Es decir que en el penúltimo fin de semana turístico del año la ciudad de Santa Fe suma a su oferta de servicios y atractivos turísticos las playas Espigón I y II, Costanera Este, Playa Grande y paseo de la Laguna, que cuentan con servicio de Guardavidas de 9 a 20 y diversas propuestas deportivas y recreativas.

La oferta se complementa con diversos servicios de actividades náuticas para disfrutar de la Laguna. Algunas opciones destacadas son los paseos guiados en kayak de Setúbal Kayaks 0342 154475236 o en instagram @setubal_kayaks, que cuentan con salidas regulares y son una actividad ideal para disfrutar en familia o con amigos. Además se pueden alquilar piraguas y kayaks. Otro servicio destacado son las escuelas de SUP. En Santa Fe existen tres, que ofrecen clases introductorias y alquiler de tablas, Sup Azopardo (whatsapp) 0343 154769309; Setúbal Sup 0342 155941926 y Sup Club Santa Fe, en instagram @supclub.sf. Esta última escuela además ofrece la posibilidad de practicar SUP Yoga, una forma única de conectarse con la naturaleza. En tanto que las personas que prefieren los deportes extremos pueden disfrutar de clases de kitesurf y wakeboard. La Escuela de Kite funciona en el paraje El Chaquito 0342 155098432 (WhatsApp) y en el Parador Santa Kite además de las clases se puede disfrutar de recitales y actividades culturales 0342 5377839 (WhatsApp). Finalmente, en el Dique 2 del Puerto se encuentra la Escuela Santa Fe Wakeboard 0342 155140531.

PASEOS GUIADOS

Como parte de la agenda turística regular de fines de semana la Municipalidad de Santa Fe ofrece visitas guiadas gratuitas por lugares emblemáticos de la capital provincial.

Durante el fin de semana turístico el calendario comienza el sábado 19 a las 11 con una visita guiada al Teatro Municipal 1° de Mayo (San Martín 2020) para descubrir la historia de este centenario teatro que ha sido símbolo de la cultura provincial. En tanto a las 19 se realizará una visita guiada al Cementerio Municipal (Blas Parera 5200). Será a las 19 y se recomienda llevar linternas. El Cementerio local ha sido declarado Museo ancestral a cielo abierto y este recorrido es una invitación a descubrir su arquitectura, obras de arte que allí se resguardan y la historia de vida de muchos santafesinos y santafesinas. El domingo 20 a las 11 será el turno de recorrer el Casco Histórico. El punto de encuentro es la Plaza 25 de Mayo (Gral. López y 3 de Febrero). En este paseo se recorre el corazón fundacional de la ciudad de Santa Fe que resguarda edificios de alto valor patrimonial. Por la tarde, a las 17, se brindará una visita guiada a la Basílica de Guadalupe (Javier de la Rosa 623). La Basílica es un símbolo de la ciudad, por la devoción que genera la guadalupana y por su belleza edilicia.

Finalmente el lunes 21, con motivo de acercarse un nuevo aniversario del natalicio del Brigadier Estanislao López, se realizará un recorrido por diversos sitios que tienen que ver con la vida y obra del caudillo más importante de nuestra provincia. Será a las 17 y el punto de encuentro será en Plaza 25 de Mayo.

Otro paseo gratuito destacado de la ciudad de Santa Fe es la Manzana Jesuítica. Este histórico solar, ubicado en San Martín 1540, es un pasaje para descubrir el trabajo educativo, evangelizador y científico de la Orden Jesuítica en Santa Fe. Vale destacar que hace unos días se cumplieron 160 años del retorno de la Orden a América Latina y puntualmente a la ciudad de Santa Fe. Durante el fin de semana habrá visitas guiadas el viernes y sábado a las 9.30, 11, 16.30 y 18. En tanto que el domingo los horarios de visitas son a las 16.30 y 18.

MUCHO MÁS PARA DISFRUTAR

El fin de semana turístico en Santa Fe Capital es una oportunidad para disfrutar también de la mejor gastronomía. Santa Fe es la capital de la cerveza, tanto industrial como artesanal, y por eso se puede disfrutar de marcas de excelencia que maridan perfectamente con picadas, platos típicos de pescado y cocina de autor. Un recorrido por el polo gastronómico de Barrio Candioti es una invitación a sorprenderse con lo mejor de los sabores locales.

Otra propuesta atractiva para aprovechar en Santa Fe Capital son los paseos en el Bus Turístico, recientemente inaugurado. Se trata de dos buses acondicionados que recorren los puntos más emblemáticos de la capital provincial y tienen salidas regulares desde el Dique 1 del Puerto de Santa Fe los jueves y viernes a las 18; sábados y domingos a las 10 y a las 18. En tanto el lunes 21 habrá una salida especial por el feriado turístico a las 10. Los tickets se pueden adquirir a través de www.centralticket.net o personalmente en el local gastronómico Costa Litoral (Dique 1).

MÁS INFORMACIÓN

La Municipalidad de Santa Fe cuenta con dos Centros de Información Turística ubicados estratégicamente y que tendrán horarios especiales durante el fin de semana. La oficina ubicada en la Terminal de Ómnibus, Belgrano 2910, funcionará sábado y domingo de 8 a 20.30 y el lunes de 8 a 20. En tanto el Centro de Informes ubicado en la cabecera del Dique 1 del Puerto abrirá sus puertas todos los días de 10 a 19.

Finalmente, para mayor detalle sobre las actividades se recomienda seguir las cuentas oficiales de la Dirección de Turismo de la ciudad de Santa Fe @TurismoSantaFeCapital (Facebook e Instagram).