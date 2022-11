Goleadores argentinos en los Mundiales

A lo largo de su historia, la Selección tuvo jugadores con actuaciones muy destacadas en mundiales, y más allá de la enorme figura de Diego Maradona aparece Gabriel Batistuta, como el máximo artillero argentino.Esta es la lista de los goleadores albicelestes más importantes en los mundiales:

- Gabriel Batistuta: 10 goles El Bati es el máximo goleador de la Selección argentina en mundiales. Pese a haber disputado solo tres ediciones, el letal delantero anotó cuatro goles en Estados Unidos 1994, cinco en Francia 1998 y uno en Corea-Japón 2002. En 1994 debutó con un triplete frente a Grecia y anotó un gol en los octavos de final en la caída contra Rumania. En 1998 volvió a meter un hat-trick, en esta ocasión a Jamaica. También anotó frente a Jamaica e Inglaterra. Por último, en Corea-Japón 2002, donde la Selección se fue en la fase de grupos pese a llegar como candidata, "vacunó" a Nigeria.

- Diego Maradona y Guillermo Stábile: 8 goles Diego Armando Maradona aparece entre los mayores goleadores de la Argentina en la Copa del Mundo. En su debut mundialista, en España 1982, metió dos goles, mientras que en México 1986 anotó en cinco ocasiones en lo que fue la mejor actuación individual que se haya visto en un Mundial. Cuatro años después, en Italia 1990, no anotó goles pero protagonizó momentos icónicos como la gran asistencia a Caniggia para ganarle 1-0 a Brasil en los octavos de final. Guillermo Stábile, por su parte, solo fue parte de la Selección argentina en Uruguay 1930, el primer Mundial de la historia. Allí fue el mayor goleador del torneo, con la increíble suma de ocho goles en cuatro partidos.

- Lionel Messi y Mario Alberto Kempes: 6 goles La Pulga no podía faltar. Máximo goleador en la historia de la Selección con 90 goles, participó del Mundial de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018. En tierras teutonas le metió un gol a Serbia y Montenegro en la goleada 6-0, mientras que en Sudáfrica no pudo anotar. En Brasil 2014 se destacó principalmente en la fase de grupos, donde anotó en cuatro ocasiones, y en Rusia 2018 solo pudo marcar frente a Nigeria. En Qatar 2022 tendrá tal vez su última oportunidad para convertirse en el máximo goleador argentino en la historia de los mundiales. "El Matador" Kempes, por su parte, jugó tres mundiales: Alemania 1974, Argentina 1978 y España 1982. Metió todos sus goles en la edición de 1978, donde fue la gran figura y goleador del torneo. Cuatro de ellos fueron en la segunda fase (dos a Polonia y a Perú), mientras que los otros dos restantes fueron en la final frente a Países Bajos.

- Gonzalo Higuaín: 5 goles El Pipa, que representó a la Selección argentina en Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018, tuvo una destacada participación en el primer Mundial que se jugó en África. En aquella ocasión le metió un triplete a Corea del Sur en la fase de grupos y marcó frente a México en octavos de final. En Brasil 2014 hizo el gol de la victoria contra Bélgica en los cuartos de final, mientras que en Rusia 2018 no pudo aprovechar los pocos minutos que jugó para marcar.

Los que cierran la lista son Daniel Bertoni, Claudio Caniggia, Hernán Crespo, René Houseman, Leopoldo Luque y Jorge Valdano, con 4 goles cada uno.