La política desconectada

A 212 años de la Revolución de Mayo, cuando un grupo de patriotas anunció la Revolución a la que le seguiría la guerra por la independencia, los argentinos todavía no terminamos de organizar el país. Podría afirmarse que la Argentina es un país precario, como una casa que está sin terminar y cuyos integrantes aún no se deciden donde instalar la cocina, el televisor, el lavarropas. Y tal como están las cosas, es muy posible que esta situación pueda prolongarse en el tiempo.

Porque mientras la ciudadanía se preocupa por la inflación, la inseguridad, la pobreza y la falta de dólares que puede repercutir en la actividad industrial y por ende en el empleo, los políticos están enfocados en el Mundial de Qatar o en lograr la impunidad para Cristina Fernández de Kirchner, quien siente muy cercana una condena por corrupción en la denominada causa Vialidad por el direccionamiento de la obra pública en la provincia de Santa Cruz.

La disociación que hay entre las preocupaciones de la gente y la agenda de los políticos es cada vez más grande. La inflación continúa en niveles inaceptables y el Gobierno lo único que hace es presentar un programa de precios justos basado en acuerdos con empresarios que en la Argentina funcionaron muy mal en la última década. Estas iniciativas oficiales nunca pudieron contener los precios.

La ministra de Trabajo, Kelly Olmos, optó por ganar el Mundial en lugar de bajar la inflación ante la pregunta en un programa de televisión. El presidente, Alberto Fernández, redobló la apuesta al afirmar desde la lejana Bali que lo que debemos pensar ahora los argentinos es ver cómo ganamos el Mundial. Del otro lado de la grieta se cometen errores similares. El ex presidente Mauricio Macri dijo, mientras analizaba los candidatos a ganar el Mundial durante una entrevista televisiva, que Alemania es una raza superior. Si bien se disculpó, no alcanza.

Hace menos de una semana, el papa Francisco instó a no dejarse engañar por los cantos de sirena del populismo ni por los falsos mesías, que proclaman recetas útiles sólo para aumentar la riqueza de unos pocos, condenando a los pobres a la marginación. El consejo llegó demasiado tarde para los argentinos.

El kirchnerismo argentino, o populismo a secas que como el lobo se pone la piel de cordero (que sería el progresismo) para engañar a través de un relato, ha gobernado el país 15 años desde el 2003 y es responsable en gran medida de la pobreza extendida a más del 40 por ciento de la población.

La clase dirigente argentina está en deuda con la ciudadanía, mucho más con aquellos a quienes le tira migajas en forma de planes sociales, condenándolos a un estado de pobreza para toda la vida. La líder del kirchnerismo, quien a partir de su relato busca el favor de los más vulnerables, percibe más de seis millones de pesos por mes en concepto de pensiones de ANSES. Es el ejemplo más claro de desigualdad.

Un estudio de opinión pública de la consultora "Mucho en común", una organización iberoamericana cuyo objetivo principal es justamente poner la lupa sobre las divisiones sociales y políticas en las sociedades, deja en claro esta distancia entre la agenda de la gente común y de los políticos. El relevamiento que comprendió 2.100 casos, con +/- 2,5% de margen de error efectuado en la segunda quincena de octubre y que fue publicado por diario Clarín ratifica que la sociedad argentina está partida y es muy crítica.

¿Cuál es la autopercepción de los ciudadanos sobre la sociedad argentina en general de la que forman parte? El 68 por ciento considera que es corrupta, el 53 por ciento que es dividida, el 47 por ciento que es injusta, el 31 por ciento que es intolerante y el 24 por ciento que es vaga. Los encuestados responsabilizan por igual al "kirchnerismo" y a los "políticos" por la división, con un 29%.