El dólar blue cerró a $308

El dólar blue continuó en alza y alcanzó los $ 308 en la punta vendedora, su valor más alto desde julio pasado, impactado por el fuerte repunte de los tipos de cambio financieros. El dólar paralelo saltó $6 y se vende a su máximo nivel desde el 27 de julio pasado, cuando cerró en $314 y la brecha cambiaria con el tipo de cambio oficial mayorista llega al 88,9%.

Luego de tres meses de relativa estabilidad el mercado cambiario comienza a mostrar signos de aceleración por la alta inflación y los esfuerzos del Banco Central (BCRA), que no logra frenar la sangría de reservas.

Si bien ayer, tras trece ruedas consecutivas de saldo negativo, el BCRA terminó la rueda con compras por sólo US$ 5,5 millones, durante noviembre el saldo refleja una pérdida de US$ 911 millones.

El dólar ahorro o dólar solidario, que incluye los impuestos subió hasta los $279,68, el turista o tarjeta operó a $296,63, mientras que el dólar Qatar avanzó hasta los $339. (NA)