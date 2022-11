La reforma de bulevar Santa Fe se inaugura el 8 de diciembre

Por la inversión en obra pública, Rafaela y la región atraviesan un proceso de transformación de tal magnitud que difícilmente tenga antecedentes en una historia de 141 años. El Día de la Construcción, que se celebra hoy, es una buena oportunidad para repasar la lista de proyectos de infraestructura vial, urbana, de desagües y de saneamiento -aguas y cloacas- que está en marcha en esta Perla del Oeste y su cuenca lechera de influencia.

Lo más importante es que hay fecha de inauguración de la refuncionalización de los cinco canteros de bulevar Santa Fe: será el próximo 8 de diciembre -feriado al celebrarse el Día de la Virgen- con una gran propuesta cultural y de entretenimiento en el sector y en la Plaza 25 de Mayo donde se instalará el escenario móvil. No será la única obra a inaugurarse por esos días, aclaran desde la Municipalidad, ya que se trata de un fin de semana súper largo puesto que el viernes 9 de diciembre es un "feriado puente turístico".

Cuando la casa está en reformas, se generan situaciones agobiantes. La arena, la portland y el polvillo se tornan por momentos insoportables. Cuando se interviene en los espacios públicos, el impacto en el tránsito es el más visible y el que a veces dispara críticas, muchas veces razonables y justificadas porque las cosas podrían hacerse mejor. Algo de esto sucedió con la remodelación del Microcentro, el cerramiento de cada cantero y la falta de inspectores de tránsito para ordenar la circulación en un sector que colapsa en horarios pico.

Antes, la efeméride marca que hoy se celebra el Día de la Construcción con motivo de que un 17 de noviembre de 1869 se habilitó el tráfico mundial en el Canal de Suez, una majestuosa obra vial de navegación artificial que permitió una nueva ruta entre Europa y el sur de Asia (hasta antes de su apertura, para llegar de un continente a otro se debía bordear África y el cabo de Buena Esperanza).

En esa mega obra, que tiene una longitud de 193 kilómetros, una profundidad de aproximadamente 24 metros y un ancho máximo 350 metros, participaron hombres de distintas nacionalidades. Cuentan los manuales que a lo largo de la historia, este canal que se encuentran en Egipto ha tenido un papel clave en el entramado geopolítico de Oriente Próximo. Su construcción, que se ubica en la península de Sinaí, permitió reducir de forma considerable el tiempo de transporte entre Oriente y Occidente.

El canal atraviesa desde el Puerto Said hasta la ciudad de Suez. Una pequeña conexión actual con Rafaela: por estos días el intendente rafaelino, Luis Castellano, participa de la cubre de Naciones Unidas sobre cambio climático en la ciudad portuaria y turística de Egipto, Sharm el-Sheikh, situada a poco más de 400 kilómetros de Suez.

Agregan los manuales de ingeniería que el Canal constituye una de las vías fluviales navegable más larga e importante del mundo. Su construcción empezó en 1859 a cargo del francés Ferdinand de Lesseps y durante una década empleó a más de 1,5 millones de trabajadores. Si bien en febrero de 1867 el primer barco atravesó el canal, la inauguración de forma oficial ocurrió en 1969.

Cada año, por el canal que conecta el Mediterráneo con el Mar Rojo transitan más de 19.000 barcos y representa un 12% del comercio internacional. A pesar de los múltiples conflictos que se han dado en el Canal de Suez, nunca hasta el año 2021 había encallado un buque. El portacontenedores Ever Green de 200.000 toneladas, que realizaba su viaje desde el puerto chino de Yantián, hasta el puerto de Rotterdam en Países Bajos, obstruyó el paso provocando una crisis comercial durante más de 10 días y pérdidas millonarias.

La construcción del Canal de Suez está considerada una de las obras más importantes del siglo XIX y fue la primera vez en la historia que se utilizó maquinaria de excavación.

En 1955, la Cámara Argentina de la Construcción decidió elegir el 17 de noviembre como el Día de la Construcción para homenajear una obra ejecutada hace más de 160 años cuando las limitaciones tecnológicas y de equipamiento son incomparables a las de la actualidad.

La construcción es considerada como la "madre de las industrias" por su efecto multiplicador. Talleres metalúrgicos, industrias madereras, corralones, pinturerías, fábrica de amoblamientos de cocina, casa de seguridad e higiene son algunos de los tantísimos rubros vinculados con el desarrollo de una obra de la construcción.

En Rafaela, el sector comprende una red de empresas de todos los tamaños, desde grandes constructoras hasta comercios proveedores pequeños, abarcando además a los oficios, como el electricista, el gasista, el yesero o el plomero, entre tantos otros.



LAS OBRAS EN RAFAELA

En el Día de la Construcción, la secretaria de Obras Públicas de la Municipalidad de Rafaela, Bárbara Chivallero, facilitó un amplio listado de proyectos de inversión en infraestructura que finalizaron recientemente o bien que se encuentran en ejecución o próximos a iniciarse.

Esta ayuda memoria de las obras que transforman la ciudad sorprende por su extensión. En la lista de obras de impacto regional figuran:

-La Autopista de la Ruta 34 con la Variante Rafaela.

-El Gasoducto Regional Centro II.

-El Acueducto Desvío Arijón.

-El Hospital Regional.

-El Centro Recreativo Metropolitano.

-La refuncionalización de la Ruta 70, entre el Cementerio Municipal y la Circunvalación, licitada la semana pasada.

-La reconversión de avenida Fanti, entre Faraudello y el Cementerio, que terminó recientemente.

-La pavimentación del Camino Público N° 6, en el área industrial, entre la Ruta 34 y su Circunvalación con las obras complementarias.

-La adecuación del Bajo Peretti, que beneficiará áreas rurales y urbanas de diversas localidades.

En tanto, en la nómina hay más proyectos ya terminados o en curso:

-Obras de cloacas de los barrios Antártida Argentina -ya habilitada-, El Bosque y Brigadier López.

-La Estación Elevadora y el caño de impulsión y colector de Villa Los Álamos y Villa Aero Club, que se inauguraron a principios de año.

-Obras de pavimento y repavimentación en Villa Los Álamos y Villa Aero Club.

-La obra de cloacas de los barrios 17 de Octubre, Village del Brigadier, La Cañada y Pizzurno, que implicó un ahorro previo con los vecinos. En algunos casos, próxima a licitarse.

-La obra de agua potable de las redes domiciliarias de Villa Los Álamos y Villa Aero Club.

-La construcción de la cisterna para el agua potable.

-La renovación de los canteros de Bulevar Santa Fe.

-La expropiación del Complejo Ripamonti y el concurso de anteproyectos para definir su destino.

-El entubado de calle Tucumán.

-El Canal Sur en el tramo del Club Ben Hur.

-Las obras en el PAER, que incluyen redes internas de gas, el recambio de la iluminación, pavimento, instalación de cámaras de seguridad, ciclovías.

-El recambio de iluminación con la colocación de aparatos Led, mediante el Plan Incluir, en diferentes arterias, como avenida Mitre, Gabriel Maggi, Remedios de Escalada, Fanti entre Ruta 34 y el Cementerio, 500 Millas.

-Plan 130 cuadras de pavimento, que está por terminar.

-El Centro de Desarrollo Infantil en el barrio Nuestra Señora de Luján.

-La urbanización de los 315 lotes en el norte de la ciudad.

-Licitación de 219 viviendas en el norte de la ciudad.

-Los 48 departamentos del Procrear en el barrio San José, sobre bulevar Lehmann.

-La intervención vial de avenida Santa Fe.

-La construcción del Punto Violeta.

-La ampliación de la Ciclovía a través de Argentina Hace.

-La tapa del Canal Norte, también con fondos de Argentina Hace.

La lista es amplia, como se puede leer. Faltaría avanzar con la reconversión de las veredas de bulevar Santa Fe más temprano que tarde, puesto que desentona con los nuevos canteros. Y los retoques a la Plaza 25 de Mayo, que incluya la mejora en las calles que la rodean puesto que el adoquinado está muy deteriorado.