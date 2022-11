Nocturnidad: el Concejo reitera pedido al Ejecutivo para que llame a un debate

Toda la atención de la sesión de esta mañana estará centrada en el proyecto elaborado de forma conjunta por la concejal Brenda Vimo (PJ) y el edil Ceferino Mondino (PRO-JxC) para que el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) se ponga al frente de una instancia de discusión que reúna a todos los sectores involucrados en la diversión nocturna, y en particular los jóvenes.

Transcurrido más de un mes de aprobado el primer pedido al Gobierno local -mediante Minuta de Comunicación N° 3.768- para que analice y planifique acciones para que la juventud tenga en la noche espacios atractivos que la contengan de manera segura y adecuada para evitar que, entre otras situaciones riesgosas, los fines de semana, se trasladen a otras ciudades en busca de esparcimiento, deambulen por las calles de la ciudad con el peligro que ello implica, pero también para ponerle un freno a las concentraciones “descontroladas” que se producen en distintos puntos de la ciudad, provocando malestar en los vecinos, los autores del proyecto insistirán con el requerimiento y no se puede descartar que se produzcan algunos intercambios calientes.

Quien le puso condimento a la previa del encuentro legislativo de hoy fue, precisamente, Mondino quien declaró a LA OPINIÓN que el Ejecutivo en esta problemática “está dormido”.

“Va muy lento y la dinámica de la sociedad es muy rápida. Creo que es la falta de conducción, con equipos de trabajo, secretarías que van a otro ritmo de lo que reclama la sociedad”.

“Me hace un poco de ruido que estamos ya arriba de la temporada alta de lo que tiene que ver con la noche y no vemos ningún plan; los veo flojos de reflejos”, disparó y remató sus dichos sosteniendo que “todo se enmarca en lo mismo que vengo sosteniendo, que es falta de gestión, sin acción, los veo muy lentos en todo”.



TEMA DE FRICCIÓN

La Ordenanza enviada por el DEM solicitando al Cuerpo que lo autorice para pedir al Gobierno Provincial, los $ 138.174.920,63, que le corresponden al Municipio en concepto de Fondo de Obras Menores 2022.

En la misma norma se habilita al Gobierno municipal a afectar hasta el 50% los fondos asignados para el presente año a gastos corrientes, mientras que la otra mitad será asignada a la adquisición de un minibús adaptado y a la materialización del proyecto Recambio de Luminaria LED.

Cuando se aborde este proyecto pueden reiterarse los chispazos entre la bancada oficialista y las fuerzas adversarias si es que la oposición vuelve a la carga con los cuestionamientos al Ejecutivo porque todavía no terminó de rendir las partidas correspondientes al año 2020, aunque desde el oficialismo se argumenta que las causas obedecen al proceso inflacionario que dificulta las licitaciones para adquirir bienes.

El otro proyecto enviado por el Ejecutivo para aprobación de los ediles pide una modificación del presupuesto vigente y consiste en la incorporación de recursos que llegan desde la Provincia y la reasignación de partidas entre distintas áreas de la gestión.



CESTOS PARA LA

PLAZA CENTRAL

Otra Minuta que tendrá trámite favorable pertenece al bloque Juntos por el Cambio y solicita al DEM que “proceda a reforzar y distribuir mejor la cantidad de cestos de residuos en la plaza 25 de Mayo, evaluando también la posibilidad de que sean para reciclaje y clasificación, con el fin de disponer del equipamiento adecuado para la correcta gestión de los residuos que producimos durante el disfrute del espacio público.

Apoyan su inquietud en que es “un espacio altamente concurrido por los rafaelinos para realizar diversas actividades, entre ellas, recreativas, culturales y los fines de semana convoca a feriantes, lo que hace aumentar el número de concurrentes en la plaza” y “hemos notado que la cantidad de cestos de residuos es escasa”.



MÁS SEGURIDAD

EN LA TERMINAL

Una tercera Minuta de Comunicación que será sancionada es la presentada por Lisandro Mársico, del PDP, y solicita al Ejecutivo Municipal que “proceda a requerir al concesionario de la Nueva Estación Terminal de Ómnibus, con el fin de reforzar la presencia de personal de seguridad los días sábados y domingos entre las 0:00 horas y las 8 de la mañana".

Argumenta el Concejal, que en los momentos señalados, personas que salen o arriban a la Estación Terminal de Ómnibus, ocasionan disturbios, que generan temor y preocupación no solo en las personas que se encuentran en el lugar sino en las que se encuentran cumpliendo diferentes tareas en el sector.



DISTINCIÓN PARA

ALCIDES CASTAGNO

En sesión extraordinaria, a desarrollarse mañana, viernes 18 de noviembre, a las 19 en la sala de sesiones del Concejo, será reconocido como “Rafaelino Distinguido” el polifacético Alcides Castagno “por su labor, trayectoria, aporte y contribución en el campo del periodismo y la cultura de la ciudad de Rafaela y la región”.

La iniciativa originada en el bloque Juntos por el Cambio argumenta, entre otras consideraciones, que “Castagno es uno de los pioneros de la radio y la televisión en la ciudad de Rafaela y la región, siendo uno de los inventores de nuestra televisión local".

Que además de ello, fue protagonista y partícipe de la vida teatral y literaria en diferentes actividades y roles. Siendo protagonista de la "movida" cultural de Rafaela durante las décadas del cincuenta y el sesenta.

Tras repasar su prolífica trayectoria, el proyecto recuerda que “en octubre de este año editó “Luz de Octubre", dos tomos, donde narra la historia y las memorias de la ciudad de Rafaela a través de sus hacedores y personajes.