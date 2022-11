El Ómnibus Sanitario festejó sus 30 años

Se realizó ayer una jornada para toda la ciudadanía en la Plaza del Nuevo Hospital, en el marco de los 30 años de la puesta en funcionamiento del Ómnibus Sanitario. Este programa de la Municipalidad es un servicio público gratuito y único en el país.

Para conmemorar este aniversario se programaron postas deportivas y recreativas, baile, música, alimentación e hidratación saludables; vacunación y desparasitación de animales; testeos rápidos de HIV, Sífilis, Hepatitis, y anticuerpos Covid; vacunación de calendario y Covid; electrocardiogramas; ecografías; asistencia médica; nutrición deportiva y un curso masivo de RCP.

Todo fue pensado con el objetivo del festejo y de la proximidad de una época climática que favorece el aire libre y la recreación, en un marco de salud que integra a las personas, animales y ambiente; ejes fundamentales sobre los que ha trabajado el área salud en este año que nos encontró nuevamente como sociedad después de la pandemia.



COMIENZOS

Al tomar la palabra, la ex enfermera del Ómnibus Sanitario, Liliana Fernández, manifestó: “Este programa originariamente se hizo para brindar un servicio de atención primaria de la salud. Se acondicionó un móvil que en ese tiempo estaba en desuso, y se lo convirtió en un consultorio médico, odontológico y de enfermería, con un equipamiento completo. En ese momento trabajaba una médica pediatra, una odontóloga, dos enfermeras y el chofer”. “El servicio comenzó a darse para toda la comunidad, pero especialmente para los más necesitados, los barrios periféricos que carecían de servicios sanitarios y cobertura social. Actualmente, el equipo es mucho más grande y con más especialidades. Su finalidad es la atención, pero también la promoción, la prevención y el diagnóstico precoz de enfermedades”, destacó. “Debemos al Ómnibus tres centros de salud y una posta sanitaria: el Centro Nº1 del barrio Monseñor Zazpe; la posta sanitaria que funciona en el barrio Villa del Parque y el Centro Nº10 en el barrio 2 de Abril, y el Nº11 del barrio Virgen del Rosario”, detalló. “Paralelamente, durante estos 30 años, colaboró con otras áreas del municipio como Cultura, la subsecretaría de Deporte con los 21K; en Desarrollo Social con el relevamiento sanitario, en la vacunación del personal; con clubes y ONGs, entre otros”. Liliana Fernández cerró agradeciendo a “todos los profesionales que pasaron por el Ómnibus Sanitario, poniendo su granito de arena, brindando su servicio a toda la comunidad”.



DERECHO A LA SALUD

Por su parte, el secretario de Salud de la Provincia de Santa Fe, Jorge Prieto, dijo: “Gracias por permitirnos participar de este evento que marca una historia. Teniendo en cuenta la frase “El futuro se hace”, realmente qué visionario haber instalado un centro de salud móvil allá por 1992 para garantizar la accesibilidad”. “Si algo nos ha dejado esta pandemia es que debemos retomar el territorio, recorrerlo, conocer a nuestra gente, escuchar y escucharnos para saber cuál es la necesidad de cada uno de ellos. Y en este crecimiento es donde vemos que el Gobierno provincial junto al municipal, han puesto énfasis para dar respuesta a una necesidad que aún perdura”. “El derecho a la salud es un tema en el que debemos seguir trabajando y tiene que traspasar la gestión. Este dispositivo dignifica el interés que se tiene desde el municipio por la salud de los rafaelinos”, enfatizó. “Simplemente felicitarlos a todos los que han hecho esto posible y permitieron continuar. Por supuesto, nosotros desde la Provincia apoyando todo lo que realiza la gestión, y agradecerles a las autoridades que hoy llevan adelante y continúan este proyecto, trascendiendo más allá de estos 30 años que van a seguir siendo más. Tenemos que llegar antes a los hechos, que implica trabajar en la prevención”, finalizó Prieto.



PRESENTE EN LOS BARRIOS

La Secretaría de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe, remarcó: “De los 30 años que han sucedido, de los cuales estuve presente en 21, me han enseñado muchísimas cosas. Primero, el trabajo territorial que nunca hemos dejado de hacer, y el mejor reflejo es este dispositivo. El Ómnibus siempre trabajó en los barrios, en los sectores donde no había acceso a la salud o donde era difícil llegar. En nuestra secretaría, nuestro fuerte es estar cerca de los que más necesitan o de los que no tienen acceso a la salud, y garantizar estos derechos que todos tenemos”. “Solo quiero agradecer a cada una de las personas que me enseñaron y formaron parte de este programa, porque hoy nos toca estar a nosotras, pero esto no hubiese sido posible sin cada uno de ellos”, agregó.

Por su parte, el subsecretario de Salud, Diego Lanzotti, se refirió a la jornada: “Quiero agradecer a quienes colaboran con la actividad: la Subsecretaría de Deportes, Desarrollo Humano, las dos Escuelas de Enfermería de la ciudad, nuestro querido Hospital y nuestro Ómnibus que lo presentamos trabajando. Allí está Alberto Moreno, haciendo ecografías, electrocardiogramas. La idea de la actividad es mostrar todo lo que se construyó haciendo lo que hacemos todos los días”. Asimismo, Lanzotti agradeció “a la empresa Limansky que nos acompaña con estos hermosos corazones de gomaespuma para poder realizar el curso. En la ciudad siempre trabajamos junto al sector privado. Lo hicimos en la pandemia y lo seguimos haciendo con distintas instituciones”.



UN POCO DE HISTORIA

Recordemos que el Ómnibus Sanitario fue impulsado en 1991 durante la gestión del entonces intendente Omar Perotti, junto a un equipo de trabajo entre quienes se encontraban Marta Engler, Germán Visintini, quién se desempeñaba como Subsecretario de Salud en aquel entonces, María Inés Dellasanta, Juan Carlos Fino y un grupo de profesionales de la salud. En su inicio, el objetivo de la puesta en marcha fue brindar atención médica y acciones primarias a ciudadanos y ciudadanas que no tenían acceso a servicios sanitarios y cobertura de Seguridad Social. Así fue que se promocionaba la prevención y se efectuaba el diagnóstico precoz de diferentes enfermedades. Además, se estableció que la unión sanitaria tenía ante sus funciones, la interacción con distintos sectores de la sociedad, tales como vecinales, clubes, escuelas, entre otros.

Las políticas públicas orientadas al cuidado de la salud se potenciaron y tomaron protagonismo durante la gestiones que tuvieron como intendente a Omar Perotti, Ricardo Peirone y hoy a Luis Castellano. En los últimos tiempos, se llevaron a cabo inversiones necesarias para actualizar este programa, lo cual se tradujo en la adquisición de una nueva unidad, equipada con tecnología adaptada a nuevos tiempos para mejorar la atención de las necesidades, y así contar con un dispositivo que se complemente con los Centros de Salud, el Hospital “Doctor Jaime Ferré” y el Nuevo Hospital Regional de Rafaela.

Por otra parte, vale la pena hacer un alto para resaltar la enorme importancia que significó contar con la unión sanitaria durante la pandemia del COVID-19, y el enorme trabajo que llevó a cabo su plantel de trabajadores y trabajadoras quienes pusieron cuerpo, espíritu y sabiduría para enfrentarse a un enemigo desconocido. Actualmente, el dispositivo cuenta con un servicio de enfermería, testeo, ecografías, electrocardiograma, kinesiología, odontología, nutrición, psicología, medicina general y familiar, infectología y ginecología. Asimismo, se utiliza como plataforma cada vez que se quiere llegar con un nuevo servicio a la comunidad y desarrollar los programas de vacunación, prevención y promoción de la salud en enfermedades crónicas no transmisibles; controles poscovid; consejería de enfermedades de transmisión sexual; diagnóstico oportuno de aneurisma de aorta abdominal; monitoreo de crecimiento y nutrición en niños y niñas; asesoramiento en diabetes; diagnóstico oportuno en enfermedades oncológicas y atención de enfermería en todos sus horarios de servicio.



PRESENTES

Participaron el secretario de salud de la Provincia de Santa Fe, Jorge Prieto; la secretaria de Salud del primer nivel, Marcela Fowler; el jefe de Gabinete, Marcelo Lombardo; la secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe; el subsecretario de Salud, Diego Lanzotti; la directora de la Regional de Salud Rafaela, Eter Senn; concejales; la presidenta de la Comisión Ejecutiva del SAMCo, Melina Engler; el director del Hospital "Doctor Jaime Ferré", Emilio Scarinci, y las vicedirectoras, Carla Massano y Miriam Valdés; la presidenta de la Asociación Cooperadora de dicho Hospital, Alicia Menara; la presidenta de Entidades Vecinales, Valeria Gutierrez; la presidenta de la Asociación de Diabéticos del Departamento Castellanos, Nelida Illanes; entre otros. Además, se hicieron presentes personal del Ómnibus Sanitario de los 30 años: Marta Engler, Ricardo Peirone; María Aurora Boschetti; Beatriz Vimo; José Luis Rosetto; Liliana Muñoz; Osvaldo Minighini; Germán Visintini; Eduardo López; Roberto Vitaloni; Roberto Sarasín; María del Rosario Belcasino; Silvio Bonafede; Nicolás Bonafede; Marcelo Albicoco; Silvia Ruiz; Belén Ruiz; Belén Méndez, Alberto Trevisono; Marcelo Gieco; Liliana Fernández; Susana Navarro; Marta Andreo; entre otros.