Perotti defendió la extensión de clases

El gobernador Omar Perotti se refirió este martes a la decisión del Ministerio de Educación de extender el dictado de clases en todas las escuelas con la presencia efectiva de alumnos hasta el 23 de diciembre, con el fin de recuperar los días de paros, medida que causó malestar entre los gremios docentes. Al mismo tiempo, el mandatario aseguró que los partidos de Argentina en el Mundial “por supuesto” que se deben ver en la escuela.

El mandatario santafesino fue consultado sobre la extensión del ciclo lectivo y dijo que “la recuperación de los días de clases perdidos por los paros era uno de los reclamos más importantes de todos los padres para tratar de incorporar los contenidos que han faltado”. “Sin duda que es algo que sale de lo habitual más allá de que el docente siempre ha permanecido en la escuela hasta fines de diciembre; ahora la cuestión es que varios van a tener que estar asistiendo con el dictado de clases”, expresó Perotti. También el gobernador dijo: “Lo deseable es que podamos ir acordando instancias para que no vuelva a suceder y saber que la recuperación no es algo malo porque no hemos podido aprovechar el calendario. “Creo que el diálogo es lo que llevará a la mejor aplicación de la extensión, con el mayor sentido común para que los beneficiarios sean nuestros alumnos”, cerró el mandatario provincial.

Cabe recordar que en los primeros días de diciembre está previsto que el gobierno y los gremios se vuelvan a reunir en el marco de las negociaciones paritarias.



EL MUNDIAL EN LAS AULAS

Además, Perotti fue consultado sobre el seguimiento en las escuelas de los partidos de la selección argentina en el Mundial de Qatar 2022. “El Mundial por supuesto que se tiene que ver en las escuelas. No entenderíamos la realidad si pidiéramos que alguien tenga la cabeza en otro lugar cuando está jugando Argentina”, dijo. En ese sentido, el gobernador pidió “hacer un aprovechamiento inteligente del Mundial” para dar conocimientos de varias materias y así “aprender y reflexionar en la escuela con una motivación superior a otros días”.