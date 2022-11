Celia Arena concurrió a la Cámara de Diputados y respondió interrogantes de los legisladores

La ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Celia Arena, respondiendo a la convocatoria aprobada por Resolución en la Cámara de Diputados, acudió este miércoles al ámbito de Labor Parlamentaria, para dar respuesta a todas las inquietudes presentadas por las y los legisladores, acerca de cómo se sustancian los concursos en el seno del Consejo de la Magistratura.

En ese marco, la funcionaria destacó "la profundización del camino del diálogo, en este caso con el Poder Legislativo, y la construcción de consensos en un proceso orientado a que cada localidad tenga un juez o jueza comunitaria que le resuelva problemáticas cotidianas a los y las ciudadanas”.

La ministra Arena, respondió las inquietudes relacionadas especialmente con las pautas de evaluación del procedimiento, de las que consideró importante “que se tenga en cuenta el decreto 268 de 2019 modificatorio del 573 de 2014, donde se elimina la puntuación y se instaura una evaluación integral y calificación global, normativas que vienen de gestiones anteriores”.

Por último, la titular de la cartera de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, aseguró que “el proceso que se viene llevando a cabo está en un todo de acuerdo a la normativa vigente, el gobernador se ajustó al marco constitucional y a la legalidad, y ahora es la Legislatura la que en definitiva tiene la última palabra en un procedimiento que expresa las voluntades de dos poderes: el Ejecutivo que envía las propuestas y el Legislativo que define si las acepta o no”.

En el encuentro, la ministra Celia Arena estuvo acompañada por los secretarios de Justicia, Gabriel Somaglia, de Gobierno, Oscar Urruty, Electoral, Pablo Ayala, de Derechos Humanos, Lucila Puyol, de Protección Civil, Roberto Rioja, y de Coordinación Administrativa Legal y Técnica, Melisa Trabucchi, además de su equipo técnico.



"PEOR QUE ANTES"

Mientras tanto, el diputado radical Pedro Bastía, expresó sus conclusiones de lo que fue la reunión entre Arena y Somaglia, afirmando que "estamos peor que antes, porque los convocamos para ver si escuchábamos alguna explicación de lo que consideramos que son un lamentable proceso, que a partir de haber escuchado los 36 postulados, les podemos decir que nos quedamos cortos en lo que pensábamos antes. Incluso, confesándonos, uno de ellos nos dijo que 'fue sancionado por la Corte porque ingresé por cuestiones extralaborales a la computadora de la señora jueza y enviada correos. Pero eso ya está todo arreglado'. Así, con este tipo de conclusiones, que avaló el Consejo de la Magistratura, con un secretario de justicia totalmente cuestionado, donde el gobernador emitió un decreto y lo separó de los concursos, que hoy estaba defendiendo el sistema. Es todo discrecional. En definitiva, solo 7 u 8 están entre los 3 primeros que han sacado un puntaje relevante. Y después, lo que hemos visto, es que la mayoría de los que acceden y que son enviados tienen un padrinazgo político muy importante con nulos antecedentes. Sería bueno que expliquen qué significan esos antecedentes".



"HUBO UN DEDAZO"

Por último, sobre si dejó algo más en claro este encuentro entre Arena y Somaglia, el diputado provincial Maximiliano Pullaro opinó que "esto es peor de lo que creíamos y peor de lo que esperábamos. Ni la Ministra de Gobierno ni el Secretario de Justicia lograron explicar el porqué fueron elegidos los diferentes postulantes para ser jueces comunitarios de la provincia de Santa Fe. Intentaron hacer una breve explicación que solamente el examen tenía que ver con un piso pero lo que no pudieron explicar en ningún momento es por qué no enviaron el puntaje general. En segundo término, tampoco explicaron cuál fue el criterio que se tomó para evaluar los antecedentes. Hay algunos propuestos por el Poder Ejecutivo de la provincia que en el orden de mérito habían quedado 18 que no tienen antecedentes ni méritos como para mejorar su puntuación. Lo único que nos hace pensar es que aquí un 'dedazo' por parte del Poder Ejecutivo santafesino violando la normativa vigente a los que ellos querían o entendían que fueran los jueces comunales. Esto es reprochable desde lo político y lo vamos a hacer en la Asamblea Legislativa".