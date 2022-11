Los Troncos anuncian su Premio Coronación

A poco más de una semana de la disputa de su Premio Coronación, que marcará el cierre de su temporada, la categoría Los Troncos ya anunció el cronograma oficial de actividades.

El mismo tendrá una particularidad, por cuanto la realización de esta décima y última fecha coincidirá, en la jornada sabatina, con la segunda presentación del seleccionado argentino de fútbol en el Mundial de Qatar.

En esa oportunidad, el equipo que dirige Lionel Scaloni estará jugando frente a México su segundo partido en el Grupo C, desde las 16:00 (horario de nuestro país).

La dirigencia de la categoría y del Motor Club San Jerónimo, en su carácter de organizador del evento, realizarán un paréntesis en la actividad para que los protagonistas del espectáculo tengan la posibilidad de seguir las alternativas de ese partido en una pantalla gigante que se instalará en el predio.

En consecuencia, el trazado de San Jerónimo ofrecerá a los asistentes la chance de presenciar el desarrollo de la actividad mecánica y el segundo compromiso que disputarán los capitaneados por Lionel Messi.



EL CRONOGRAMA

Los horarios de las tres jornadas del Premio Coronación son los que damos a conocer en el siguiente informe:



Viernes 25: a las 18:00 habilitación del predio y el sector de boxes y a las 22:00 cierre del ingreso a boxes.



Sábado 26: a las 07:00 habilitación del predio; a las 07:30 verificaciones técnica y administrativa; a las 10:30 pruebas libres en este orden, Turismo B (titulares), Fórmula, Turismo C, TC 2000, Turismo B (invitados), Turismo A, Promocional y TC 4000 (dos tandas); a las 14:00 cierre de inscripciones; a las 16:00 finalización de las pruebas libres y proyección del partido Argentina vs. México (Copa Mundial de Qatar 2022) y a las 18:00 reunión de pilotos.



Domingo 27: a las 07:00 habilitación del predio; a las 08:00 series Turismo B (titulares), Fórmula, Turismo C, TC 2000, Turismo A, Promocional, final Turismo B (titulares) y TC 4000; a continuación finales Fórmula, Turismo C, TC2000, Turismo A, Promocional, Turismo B (invitados) y TC 4000; a las 18:00 cierre del evento y ceremonia de entrega de premios.



CENA DE CIERRE

Para el sábado 7 de diciembre está prevista la Cena Coronación de la categoría Los Troncos, que marcará el cierre de la temporada 2022.

Se realizará a partir de las 21:00 en las instalaciones del Club del Encuentro, en 1° de Mayo y Chacabuco, de la ciudad de Esperanza.

Los interesados en reservar tarjetas deberán llamar al 3496 444573 (Silvana), hasta el 2 de diciembre.