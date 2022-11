Allanamientos y secuestros por abuso sexual infantil

En el marco de la denominada Operación Red Federal en Alerta, se llevaron a cabo 70 allanamientos conjuntos y coordinados en distintas provincias de la República Argentina, y el territorio santafesino estuvo incluido en dicho accionar

El fin que se busca alcanzar con esta operación, es desbaratar redes de transmisión y producción de material de abuso sexual infantil, que se encuentran operando en todo el mundo.

La investigación, de alcance federal, involucró objetivos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires, Misiones, Córdoba, Mendoza, Salta, Tucumán, Santa Fe, Entre Ríos, Río Negro, San Luis, Chaco, Corrientes, Catamarca y La Pampa.

En la provincia de Buenos Aires, se trabajó sobre 11 objetivos y la operación fue coordinada por el Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Pornografía Infantil y Grooming, a cargo de Eleonora Weingast, que se encuentra en la órbita de la Secretaría de Política Criminal de la Procuración General, a cargo de Francisco Pont Vergés.



UN CONVENIO

La investigación conjunta surgió a partir de un convenio suscripto en 2021, por parte del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el National Criminal Justice Training Center of Fox Valley Technical College, mediante el cual se habilitó el acceso al sistema de investigación estadounidense Internet Crimes Against Children Child On-line Protection System, plataforma utilizada para combatir la explotación sexual infantil, y colaborar con otras entidades en pos de la protección y el rescate de niños y adolescentes.

Se utilizó el sistema de investigación que proporciona el organismo antes descrito, a efectos de verificar el tráfico de material de explotación sexual de niños niñas y adolescentes (delito previsto en el Código Penal Argentino) en plataformas de intercambio Peer to Peer, dentro del territorio argentino, en el período comprendido entre julio de 2021 y agosto de este año.



PARTÍCIPES

En los procedimientos, tuvieron intervención las Unidades Fiscales pertenecientes al Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires: la UFIJ 20 de Bahía Blanca, a cargo de Rodolfo De Lucía; la UFIJ 9 de Lomas de Zamora, a cargo de Sebastián Bisquert; la UFIJ 5 de Morón, a cargo de Marisa Monti y Claudio Oviedo; la UFI Especializada en Delitos Conexos a la Trata de Personas del Departamento Judicial San Isidro, a cargo de Gonzalo Acosta; y la UFI 14 de San Martín, a cargo de Vanesa Leggio.

Los allanamientos, contaron con la participación de efectivos y expertos pertenecientes a la Dirección de Investigaciones en Cibercrimen de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, a cargo del comisario mayor Norberto Gabott; y de la División de Delitos cibernéticos contra la niñez y adolescencia de la Policía Federal Argentina, a cargo de la comisaria Sandra Moreno, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones Federales.



SECUESTROS

Se secuestraron 12 notebooks, 7 PCs, 5 tablets, 29 celulares, 6 cámaras de fotos, un router, 29 discos rígidos, 29 pendrives, 7 tarjetas de memoria y 4 sim card, múltiples CDs, DVDs, armas y proyectiles.

Y por los elementos encontrados en algunos de los domicilios allanados, se cotejará el material obtenido para averiguar si podría haber también producción de Material de Abuso Sexual Infantil.