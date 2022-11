Los árbitros para la fecha definitoria en el Regional

El Consejo Federal de AFA dio a conocer este miércoles las designaciones para la sexta y última fecha del Torneo Regional Amateur, en su primera etapa, que tendrá para los equipos rafaelinos todos los encuentros el día sábado a las 17.

Será una jornada definitoria en ambos grupos, donde resta conocer uno de los dos clasificados al ser zonas de cuatro integrantes. En la Zona 5 ya está con pasaje Argentino Quilmes, y el restante surgirá del duelo entre Ferro y Sportivo Norte; mientras que en la Zona 6 ya clasificó Ben Hur, y el restante equipo que lo acompañe será Juventud o 9 de Julio.

Este es el detalle de las designaciones arbitrales: Zona 5, Ferrocarril del Estado vs. Sportivo Norte, Leandro Aragno, con Rodrigo Pérez y Marcos Bauer como asistentes, todos de la Liga Rafaelina; Argentino Quilmes vs. Libertad de Sunchales, Angelo Trucco el árbitro, secundado por Ayrton Isasa y Maximiliano Mansilla, también de la LRF.

Zona 6: Juventud de Esperanza vs. Ben Hur, Maximiliano Manduca, contando como asistentes a Juan Bonnin y Agustín Vegetti, todos de Santa Fe; 9 de Julio vs. Santa Clara F.C., Ramiro Cortez el árbitro; Jorge Toloza y Nicolás Mottier los asistentes, todos de Ceres.