El socialismo propone un gran acuerdo político por la seguridad para el 2023

La economía, la seguridad, la educación, las elecciones que vienen y la agenda legislativa fueron los principales temas que el diputado provincial, Joaquín Blanco, abordó durante una entrevista con LA OPINIÓN en el marco de su visita a Rafaela, que aprovechó para recorrer la ciudad junto al también legislador provincial, Pablo Pinotti y el presidente comunal de Susana, Alejandro Ambort y, también, reunirse con dirigentes locales, como el concejal radical, Leonardo Viotti y los socialistas Santiago Gaspoz, Natalia Enrico, Analía Marzioni y Matías Martínez Sella entre otros.

"Estar nuevamente en Rafaela es un placer, un aprendizaje. Acompañado por el diputado, Pablo Pinotti, y el presidente de la Comuna de Susana, Alejandro Ambort, recorriendo la ciudad con reuniones y ronda de medios", sostuvo Blanco a modo de introducción, antes de abordar la actualidad. "El año ha sido muy difícil en materia de gestión pública. Tres dígitos de inflación, la post pandemia, la guerra Rusia - Ucrania, son todos hechos nuevos para la sociedad. En lo que hace a inflación, hace más de 30 años que no sucedía un índice tan alto, hay una generación que no está acostumbrada a este tipo de escenario. Hay además una tensión social creciente, se observa por cuarto mes consecutivo la caída del consumo, lo que se siente en la calle. Las paritarias no empardan con la inflación, por tanto hay situaciones de conflictividad que nos preocupan, eso sumado a una particularidad que tiene Santa Fe que es el tema de la violencia", sintetizó.

-En la Provincia, la inseguridad es la principal preocupación. ¿Qué análisis hace?

-Hemos sido muy críticos durante la campaña del 2019 cuando el actual gobernador, Omar Perotti, prometió "la paz y el orden". No por una discusión con Perotti sino por una cuestión más profunda, de no utilizar golpes bajos o de efecto para buscar un voto. Jugar con seguridad o prometer soluciones mágicas es mentirle en la cara a la gente, lo dijimos en esa campaña. Y lamentablemente, tres años después, ya han pasado tres ministros de Seguridad en la gestión de Perotti, cada uno con un librito diferente, o sin librito. Ninguno de ellos tuvo o tiene resultados positivos para mostrar. Por tanto, podemos afirmar que el gran fracaso de Perotti es en materia de seguridad. Y es un fracaso doble, porque fue su promesa inicial, la más importante que hizo en campaña. Perotti va a dejar la Provincia, en lo que hace a seguridad, en peores condiciones de la que la encontró.

-Los santafesinos necesitan políticas públicas en forma urgente, no pueden esperar hasta un cambio de gobierno.

-Nuestra actitud como socialistas, que sufrimos los ataques del peronismo durante 12 años, es plantear que el 2023 no sea un año perdido en materia de gestión de la seguridad pública. Ahora vemos al ministro (Rubén) Rimoldi que no tiene las herramientas ni el presupuesto para darle respuestas a la sociedad. Tampoco se observa una inversión pública que vaya en línea con lo que necesita la gente. No hay chalecos anti balas, no hay patrulleros, no hay nuevas fuerzas policiales. Además se observa a la policía desmoralizada, sin conducción. El planteo nuestro tiene que ver con que el 2023 es un año electoral en el que habrá un cambio de gobierno, pero es un año entero en el que la Provincia no puede darse el lujo de empeorar en materia de seguridad. ¿Qué le proponemos al Gobernador y a todos los partidos políticos? Un acuerdo en materia de política de estado, un acuerdo que puedan firmar todos los precandidatos a gobernador, en el cual los santafesinos nos hagamos cargo del problema de la seguridad sin chicanas, y que establezcamos una serie de políticas públicas que se lleven a cabo gobierne quien gobierne.

-¿Será posible?

-Queremos blindar el tema seguridad, que no sea un eje de discusión de la campaña. Ponernos de acuerdo en lo que hay que hacer, y que cualquiera que gane lleve adelante esa agenda. No hay otra forma. En otros países de Latinoamérica que pudieron revertir la página y mejorar, lo hicieron con acuerdos políticos que mantuvieron una línea de conducta y de política pública a pesar de que iban cambiando de color político el gobierno. ¿Si es posible? Nos preocupa enormemente que el gobernador Perotti ni siquiera hable de seguridad. Cuando inaugura o anuncia obras y no permite que los periodistas le pregunten de seguridad, es gravísimo, es esconder la cabeza como lo hace el ñandú. Y la verdad que necesitamos dar vuelta la página.

-¿Pero hay posibilidades reales entre los dirigentes políticos de llevar a cabo un acuerdo de este tipo?

-El 29 de noviembre puede ser un punto de inflexión en la historia institucional de la Provincia. Es la audiencia imputativa a Marcelo Sain y a todo el equipo que estuvo en el Ministerio de Seguridad puesto por Perotti. La denuncia es por haber montado una empresa criminal dentro de la cartera de seguridad para hacer espionaje judicial. Esto pasó ahora, no antes. Y hay una causa judicial a partir del nuevo sistema penal que implementó el Frente Progresista, que permite que estas cosas salgan a la luz. Esto no pasó nunca, se tocó fondo con una imputativa a un ex ministro de Seguridad. Entonces, es el momento. ¿Perotti esconde la cabeza o se hace cargo de su fracaso, y con generosidad, en el último año de su gobierno abre las manos, abre las puertas y convoca a la oposición a construir un plan? Un plan que tiene que ver con una autocrítica, con reconocer el nivel de crisis de inseguridad. Desde el Partido Socialista impulsamos esta agenda de acuerdo político amplio, no queremos una nueva promesa vacía de la paz y el orden en la campaña del 2023.

-Tras los paros docentes, en educación se reabrió la discusión con la circular 4/2022. ¿Qué opina?

-Lo que está haciendo el Ministerio de Educación de Santa Fe no lo comparten los docentes, los padres y las madres ni los propios estudiantes. Porque el sistema que propone este gobierno peronista es nivelar para abajo. ¿Cómo puede ser que dé lo mismo evaluar que no evaluar? Porque el mensaje que se envía a la sociedad es que da lo mismo estudiar que no estudiar. Tantas veces hablamos que la salida a la crisis no son los planes sociales sino la inserción en el mundo del trabajo registrado que dignifique, ahora para acceder a un empleo en la actualidad se necesita una educación de calidad. Durante tres años, con pandemia de por medio, la gestión de la educación fue un desastre. Nos querían hacer creer que los pibes estaban conectados a través de una pantalla cuando en realidad teníamos familias enteras que no tenían internet o que se conectaban mediante un solo aparato celular que lo compartían entre todos los integrantes de la misma.

-Se acerca fin de año, siempre aumenta la tensión social por la crisis de la economía. ¿Qué vislumbra?

-Del 2001 a la fecha se fue incrementando la asistencia social, pero también la pobreza. Evidentemente esto está fallando, no está funcionando el modelo kirchnerista que propone la inserción social de los sectores más vulnerables. Si no encontramos un modelo de desarrollo que tenga al Estado en un rol virtuoso pero que entienda que sin inversión privada no hay posibilidad de salir adelante. Vamos a ir de fracaso en fracaso. Y cada diciembre será complicado.

-Estamos en el tramo final en la actividad legislativa. ¿Qué queda por delante?

-El período de sesiones ordinarias se extiende hasta el 30 de noviembre. Seguramente sesionaremos el jueves 24 de noviembre. Este miércoles vamos a tener la presencia del ministro de Economía de la Provincia, Walter Agosto, para discutir el proyecto de Presupuesto 2023 que ya tiene media sanción del Senado. Será una reunión muy importante. También estamos expectantes a la agenda que Perotti propondrá para el período de sesiones extraordinarias.

-Con respecto al calendario electoral, la ministra de Gobierno Celia Arena estará este miércoles en Diputados. ¿Esperan certezas sobre la fecha de las elecciones?

-Ojalá brinde definiciones en ese tema. Necesitamos calendario electoral para avanzar en la discusión. De todos modos, la gente no nos está pidiendo que discutamos candidaturas o alianzas ahora. Nos pide que enfrentemos los problemas, que generemos soluciones. Hay algunos dirigentes que están muy apurados, que hacen operaciones de prensa. Hay 100% de inflación anualizada, bajemos un cambio, sintonicemos con la sociedad y sus problemas.

-El voto joven y la reforma de la Constitución siguen siendo una deuda de los políticos santafesinos. ¿Por qué no avanzan?

-Estamos de acuerdo con el derecho al voto de los chicos de 16 años en adelante. Venimos de una tradición de participación juvenil. Pero nuestro planteo es que se debe reformar la Constitución de Santa Fe, que data de 1962. Este tema, como tantos otros, deben ser contemplados en la Carta Magna para dar un salto de calidad en lo institucional. Los que se oponen a reformar la Constitución de Santa Fe son los mismos de siempre, son aquellos que quieren mantener privilegios, principalmente en el Senado. Necesitamos una Constitución que incorpore derechos, como el voto joven, pero que también elimine privilegios.

-¿El PS en 2023?

-Vamos a ir al 2023 a competir con candidatos propios y fundamentalmente una propuesta de futuro. En todo el territorio se van sumando nuevos dirigentes, es lo que nos ilusiona. Si en ese camino se da la posibilidad de construir un barco más grande que tenga como objetivo transformar Santa Fe, que no sea un rejunte para ganar una elección, entonces el socialismo va a hacer un aporte. Pero todavía falta para eso. Estamos en la etapa de fortalecer nuestra propuesta para Santa Fe. De decirle a cada rafaelino, a cada santafesino, el socialismo propone esto para el futuro de Santa Fe, y estos son las mujeres y los hombres que representan nuestras ideas.