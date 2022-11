Educación: crece la polémica por el régimen de evaluación

La Circular 04/22 del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe, que confirma la extensión del ciclo lectivo para el nivel secundario y la modificación del régimen de evaluaciones, encendió una nueva discusión en la que la titular de la cartera educativa, Adriana Cantero, se lleva todas las críticas, desde legisladores de la oposición hasta los gremios docentes.

Tal como publicó este Diario el sábado pasado, la subsecretaría de Educación Secundaria del Ministerio de Educación envió a los establecimientos la resolución que dispone cómo será el régimen de calificaciones y promoción, para pasar de curso este año. Según esta circular, las instancias de evaluación de los turnos de diciembre y febrero no se llevarán adelante por un tribunal examinador, ni tampoco para quienes adeuden previas.

Ante esta nueva medida, el diputado provincial de la Coalición Cívica, Sebastián Julierac Pinasco, expresó su preocupación y sostuvo que “hay una gran improvisación por parte del ministerio de Educación”. Y el lunes presentó un proyecto en la Legislatura, mediante el cual solicita la modificación de la nueva circular argumentando que “posterga el cierre de ciclo lectivo y modifica las reglas de promoción y recuperación de los saberes priorizados”. “Repudiamos que el sistema educativo santafesino consolide un modelo de aprobación por sobre la incorporación real de conocimientos, que no se premie el esfuerzo, el mérito y que la educación nuevamente no sea una prioridad para este gobierno”, sostuvo el legislador.

Además, Julierac Pinasco señaló que “es preocupante la consolidación de un modelo de aprobación, en el que no se evalúa la adquisición de saberes" y que "en lugar de combinar pedagogías que impulsen la incorporación de conocimientos articulados con la normalización de la actividad educativa, se eliminan los exámenes y se promueve el avance sin aprender ni rendir".

“No es aceptable, por nuestra tradición y por nuestro futuro seguir nivelando para abajo. La calidad de nuestra educación impacta directamente en la sociedad. Es la base necesaria para luchar contra las desigualdades, encontrar la paz social y el progreso de nuestra provincia. Creemos que el conocimiento no debe ser la moneda de cambio, los estudiantes no están en condiciones de quedar presos de una lucha gremial justa y de un gobierno que perdió el horizonte”, concluyó el legislador de la CC.

Por su parte, el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Federico Angelini, manifestó su rechazo a la Circular 04/22, que emitió el Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe, en la que se modifica el cronograma de finalización de clases para secundaria.“Es alarmante el nivel de improvisación que tiene el gobierno de Santa Fe en Educación. Implementa cualquier tipo de artilugio para maquillar los datos de promoción, desmotivando a quienes han aprobado el ciclo”, sostuvo el actual vicepresidente del PRO.

“Esta Circular no genera ningún tipo de incentivos para el alumno que cumplió con la currícula y además, da marcha atrás al sistema de calificaciones establecido anteriormente, retomando la modalidad de trayectos que se implementó para los años de pandemia”, señaló el referente santafesino.

En ese sentido, Angelini recalcó que “una vez más queda en evidencia el escaso o nulo grado de compromiso que este gobierno tiene con el futuro de nuestros hijos, porque no hay que olvidar que durante la eterna cuarentena mantuvieron cerradas las escuelas, aun cuando no había circulación comunitaria del virus en varias zonas de la provincia”.

La diputada provincial por el socialismo, Clara García, afirmó al referirse a la Circular 4/22 que "a tres años de gestión, (Omar) Perotti sigue en improvisando en materia de educación" y cuestionó al Ministerio de Educación por tomar decisiones sin consultar ni dar los argumentos que justifiquen los cambios.

Los gremios docentes de Amsafe y Sadop ya se habían pronunciado en forma crítica respecto a la circular de la Subsecretaría de Educación Secundaria, al cuestionar tanto la extensión del ciclo lectivo hasta el 23 de diciembre como los criterios de promoción, que desestima los tribunales examinadores.

Desde el sindicato de los docentes de escuelas públicas, Amsafe, lamentaron que la medida haya sido el resultado "como tantas otras veces, producto de decisiones inconsultas" y advirtió que la ampliación de las clases "significa una sobrecarga de actividades para los docentes en un año muy difícil".

En tanto, desde Sadop presentaron ante la cartera educativa un pedido de revocatoria de la resolución: "Con una circular no se puede modificar ni derogar resoluciones y decretos provinciales, por lo que pedimos la nulidad para que no se ponga en funcionamiento la medida en las secundarias de gestión privada".

Ante la avalancha de críticas al Ministerio de Educación, la titular de esa cartera, Adriana Cantero, ensayó una respuesta en una entrevista con El Litoral. "Nunca he visto tanta discusión pública en torno a las circulares que emite el ministerio. O antes no había circulares o no había este nivel de discusión pública. Celebro que la haya, todas las voces son necesarias para comprender mejor los desafíos educativos del mundo complejo en el que nos movemos. Pero también creo que tenemos que poner las discusiones en contexto y que no sea una opinología que solo sirva para confundir. Entre todos debemos tejer la trama para que la Educación sea la mayor política distributiva que el Estado tenga para mejorar las condiciones de nuestras generaciones más jóvenes", sostuvo la funcionaria.

Y ante el planteo de los gremios, Cantero expresó que "las escuelas están en funcionamiento hasta el día 30 de diciembre. Lo único que se extendió es el tiempo en que los docentes estarán en contacto con los chicos. Las clases serán hasta el 23, así se desprende del acuerdo paritario; consta en el acta, fue discutido, votado y firmado con los representantes gremiales. Lo que pretende la circular es orientar las actividades de cierre de año que se desarrollarán entre diciembre y febrero".

Finalmente, respecto a los cambios en el sistema de evaluación en la secundaria, la ministra defendió la decisión: "El decreto 181 de 2009 que es el que regula el régimen académico y las evaluaciones del secundario, tiene un artículo que es el número 7, donde expresa que todas las situaciones no previstas e inéditas podrán ser resueltas por el Ministerio de Educación. En base a ese artículo es que el año pasado instrumentamos estos cambios y ahora hacemos una reedición de las mismas indicaciones que, por otra parte, se encuentran enmarcadas también en todos los acuerdos federales de los últimos años".