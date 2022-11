Belgrano de Córdoba le hizo contrato al rafaelino Lencioni

Todo pibe sueña con debutar en Primera, con convertirse en jugador profesional. De vivir del fútbol. Facundo Lencioni, rafaelino categoría 2001, va camino a ello. En los últimos días firmó su primer contrato profesional con Belgrano de Córdoba, elenco que en esta temporada 2022 de la Primera Nacional fue campeón y se quedó con uno de los dos ascensos que otorga la categoría a la Liga Profesional.

“Tengo una alegría muy grande”, le contó a LA OPINIÓN Facundo, que luego agregó: “Es un gran empujón para seguir trabajando y poder lograr cosas lindas en el fútbol”.

Lencioni hizo todas las Infantiles en Peñarol y el club de barrio Villa Rosas también se mostró feliz por el presente de su ex jugador. “Felicitamos a Facundo Lencioni por firmar su primer contrato con Belgrano de Córdoba. Facu inició su carrera futbolística en Peñarol y hoy está comenzando una nueva etapa como profesional en el fútbol argentino. Felicitaciones por tu esfuerzo y dedicación! A seguir adelante Facu!!! El Semillero intacto... Peñarol, una escuela de futbolistas”, señaló en un mensaje emitido en las redes sociales.

Facundo se inició en Peñarol y luego pasó a Atlético de Rafaela, donde hizo Inferiores hasta Sexta División y en 2019, ya con edad de Quinta, emigró al ‘Pirata’ cordobés.

El mediocampista ofensivo “que me gusta atacar, estar muy en contacto con la pelota y que si tiene que dar una mano defensivamente no tiene problemas” ahora sueña con poder jugar en la máxima categoría del fútbol argentino: “Es el sueño de todos y voy a trabajar para poder cumplirlo”, cerró.



CONTRATOS. Junto a Facundo Lencioni también firmaron sus primeros contratos con Belgrano los siguientes futbolistas: Yuri Casermeiro (central, cat. 2002), Santiago Morales (central, cat. 2001), Tomás Castro (mediocampista, cat. 2022), Diego Bustos (enganche, media punta o extremo, cat. 2001) y Santiago Razzeto (arquero, cat. 2001).