"La planificación familiar es una de las claves para evitar los partos prematuros"

Desde 2011, el 17 de noviembre se reconoce como el Día Mundial de la prematuridad con el fin de dar visibilidad a esta problemática, concientizar sobre las necesidades y derechos de bebés prematuros y de sus familias, y el cuidado de calidad desde el sistema de salud y, así, avanzar en políticas que garanticen el pleno derecho tanto de los bebés como de las familias.

En este marco, la Sociedad Argentina de Pediatría Filial Rafaela, a través de sus profesionales se suma a la iniciativa, informando y promoviendo hábitos saludables en sus comunidades.

"Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año nacen unos 15 millones de niños prematuros en el mundo y las complicaciones relacionadas con la prematuridad, que son la principal causa de fallecimientos en los menores de 5 años, causaron aproximadamente un millón de muertes a nivel global", señala la Dra. María Cecilia Bascelli, Pediatra y Neonatóloga, miembro de la Comisión Directiva de la sociedad de Pediatría local.

“Los niños prematuros son aquellos que no pudieron completar su desarrollo en el útero materno, lo que los convierte en niños vulnerables en comparación con otros que nacen a término. Particularmente, aquellos que nacen con 32 o menos semanas de gestación o con un peso inferior a los 1.500 gramos, son considerados prematuros de alto riesgo", explica la profesional.

Son diversos motivos por los que se producen los partos pre-término. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la mayoría ocurre de forma espontánea, aunque algunos son provocados por razones inherentes a los factores de riesgo maternos. "Entre ellos se encuentran, enfermedades crónicas como la diabetes, obesidad, embarazos múltiples, hipertensión, bajo peso de la madre, abuso de sustancias tóxicas; edad materna menor a 17 años o mayor de 40, embarazos seguidos sin respetar período intergenésico, historia previa de nacimientos prematuros en embarazos anteriores, infecciones y estrés materno", detalla Bascelli, entre los factores que reconoce la OMS.



¿CÓMO PREVENIR Y REDUCIR

LOS PARTOS PREMATUROS?

Según Bascelli, una de las principales herramientas para evitar los nacimientos prematuros es la planificación del embarazo. "El Informe de Acción Global sobre Nacimientos Prematuros establece una serie de intervenciones para reducir los nacimientos pre-término, entre ellas se encuentran las estrategias de planificación familiar, con énfasis en la educación de los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes; el espaciamiento entre los nacimientos y prevenir, detectar y tratar infecciones de transmisión sexual (ITS). También promover una nutrición saludable, minimizar riesgos en el estilo de vida, como fumar o beber alcohol y disminuir los factores que puedan ocasionar estrés materno", alerta la profesional.

"Es prioritario fortalecer los esfuerzos y la atención para que esté al alcance de todos los recién nacidos a fin de permitirles ejercer sus derechos y los de sus familias. Al mismo tiempo, estas acciones permitirán alcanzar el objetivo de garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades", subraya la pediatra.



PRACTICAR EL CONTACTO

PIEL A PIEL COMO UNA

TERAPIA PODEROSA

El slogan de este año para la Semana de Prematuro es "Promover el contacto piel a piel, como una terapia poderosa". Esta práctica ha demostrado ser extremadamente beneficiosa y efectiva, especialmente importante en el caso de los bebés prematuros.

"Iniciado inmediatamente luego del nacimiento, su práctica contribuye al inicio y sostenimiento de la lactancia, favorece la estabilización de parámetros vitales como la frecuencia cardíaca y los niveles de glucemia, y ayuda a la instalación de una microbiota saludable, aspectos de importancia tanto en el proceso de adaptación a la vida extrauterina luego del nacimiento como en el mediano y largo plazo.

Además, ayuda a su relajación y al sueño profundo", explica Bascelli quien aclara que "siempre que la estabilidad clínica lo permita, el contacto piel a piel en bebés prematuros es fundamental para una experiencia saludable y sensible".



UN DERECHO

Todas las organizaciones científicas coinciden en que los recién nacidos prematuros tiene derecho al beneficioso Contacto Piel A Piel inmediato con su madre, al igual que los nacidos a término. Incluso cuando requieren de cuidados intensivos, si su estabilidad clínica lo permite.

Las madres de niños pequeños, enfermos o prematuros deben ser acompañadas y apoyadas para que puedan amamantar lo antes posible. Los beneficios son múltiples: se vincula a las emociones y la memoria, favorece la secreción de oxitocina y potencia el apego. El contacto piel a piel del bebé prematuro, internado en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, con su madre, favorece la producción láctea de la mamá y la iniciativa del bebé para la succión.

"El contacto piel a piel, el modelo de atención centrado en la familia, el suministro de leche materna, empoderan a las madres en el cuidado de su bebé prematuro. Como equipo de salud debemos ayudar a que esta primera experiencia de satisfacción del binomio madre-hijo se pueda concretar, siempre y cuando las condiciones de salud lo permitan", suscribe la Dra. Bascelli.