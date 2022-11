Demichelis llegó al país para firmar como del DT Millonario

BUENOS AIRES, 16 (NA). - Martín Demichelis arribó ayer a la Argentina, y firmará mañana su contrato con River, para convertirse en el sucesor de Marcelo Gallardo, luego de que el Bayern Munich de Alemania confirmará su regreso a Núñez al anunciar su salida del club.

Demichelis llegó a Ezeiza en la mañana de ayer, donde se tomó fotos con hinchas que se sorprendieron por su presencia pero evitó brindar declaraciones hasta la presentación oficial como técnico del "Millonario".

El ex marcador central ultimará detalles con la dirigencia que encabeza el presidente Jorge Brito, y será presentado mañana, desde las 19, en el Salón Auditorio de River, en lo que será el inicio de su ciclo en el club, el cual marcará su primera experiencia como entrenador en el fútbol argentino.

Ayer se había adelantado el Bayern Munich de Alemania, que al informar su salida de la institución afirmó que el ex defensor volverá al conjunto donde dio sus primeros pasos como jugador.

"El FC Bayern y Martín Demichelis han acordado que el entrenador del segundo equipo se traslade a su club formación, el River Plate de Buenos Aires, a petición propia, para asumir el cargo de entrenador principal. Su sucesor será Holger Seitz", publicó el conjunto alemán.

El propio Demichelis, por su parte, señaló en declaraciones al sitio oficial del elenco de Munich: "Llegué a Europa como jugador de River al FC Bayern, ahora voy en sentido contrario como entrenador. ¡Qué historia tan increíble!".

"Estoy orgulloso de haber formado parte de la familia del FC Bayern en dos ocasiones y agradezco a todos los que lo hicieron posible y me acompañaron. Me voy de este club con mucha gratitud en mi corazón y ahora espero la gran tarea en mi segundo club del corazón", añadió.