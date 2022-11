Forestello vuelve a Salta

Tras el cierre de temporada 2022 para Gimnasia y Tiro, que quedó eliminado de los playoffs del Torneo Federal A tras caer en los penales ante Independiente de Chivilcoy, se quedó sin DT. Arnaldo Sialle, técnico del equipo salteño durante este año, decidió dar un paso al costado.

Ante esta situación, se dieron muchas idas y venidas en cuanto a quién sería el reemplazante de Sialle al frente del Albo. Con la temporada 2023 en mente, finalmente se confirmó el retorno de Darío 'Yagui' Forestello. De acuerdo a lo trascendido, en los próximos días llegaría a Salta para comenzar su trabajo de cara al Federal A del año que viene.

Esta va a ser la segunda vez que Forestello se ponga el buzo de Gimnasia y Tiro, ya que tuvo un bien recordado paso por el banquillo Millonario durante el 2021. En esa ocasión, el técnico fue contratado a mitad de torneo y a fuerza de buen fútbol y convencimiento logró levantar una mediocre media tabla para llegar a la final por el ascenso, donde finalmente serían derrotados por Chaco For Ever.

Luego de ese paso, el técnico pampeano pasó por Atlético de Rafaela, donde estuvo al frente del armado del plantel para pelear por el ascenso y en la fecha 14, lejos de lo planificado, tuvo que dar un paso al cosatado. Luego llegó a Alvarado de Mar del Plata, donde no logró los resultados esperados. Sin embargo, la hinchada del Albo se ilusiona con la vuelta de Yagui que, por lo pronto, empezaría a comandar los entrenamientos a partir del martes que viene.

Con 21 partidos dirigidos al frente de Gimnasia y Tiro, Darío Forestello obtuvo 12 victorias, 6 empates y 3 derrotas, logrando así una envidiable eficacia del 66%.