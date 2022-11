Capuchetti rechazó el pedido de recusación

BUENOS AIRES, 16 (NA). - La jueza federal María Eugenia Capuchetti rechazó ayer la recusación presentada por los abogados de la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien había pedido que la magistrada se aparte de la investigación sobre el intento de asesinato de la exmandataria.

Así lo indicaron a Noticias Argentinas fuentes judiciales, luego de que los abogados de la Vicepresidenta presentaron el lunes un escrito con los argumentos para solicitar que Capuchetti sea apartada de la causa por el intento de magnicidio.

La magistrada resolvió que continuará al frente de la causa que investiga el intento de asesinato de Cristina Kirchner, ocurrido el pasado 1° de septiembre, luego de que los abogados José Ubeira y Marcos Aldazábal la acusaron de haber tomado "una serie de resoluciones netamente arbitrarias".

En el escrito de 37 páginas, el cual la Vicepresidenta compartió en sus redes sociales, los abogados precisaron: "A casi dos meses y medio del atentado, una serie de resoluciones netamente arbitrarias y la total parálisis investigativa nos han convencido de una manifiesta parcialidad contra esta parte".

"Estamos ante una de las causas más relevantes de nuestra historia democrática, y necesitamos que la investigación esté liderada por alguien voluntarioso y que las decisiones las tome un/a juez/a imparcial, comprometido/a con la verdad y la justicia, y no con no molestar a quienes no hay que molestar", insistieron.

La conducta de la jueza, que fue -según los querellantes- "como mínimo negligente", se debe a una actitud deliberada por parte del juzgado y no a errores de la investigación.