"Messi tiene ganas de disfrutar"

Lionel Scaloni ya tiene el foco puesto de lleno en el gran objetivo: la Copa del Mundo de Qatar 2022, que para la Selección Argentina comenzará el martes 22 de noviembre ante Arabia Saudita (7hs de nuestro país).

Pero antes, este miércoles, el equipo albiceleste se enfrentará con su par de Emiratos Árabes Unidos, la Selección dirigida por Rodolfo Arraubarrena, en Abu Dhabi.

"Es un tema de preocupación saber cómo llegan los jugadores. En este entrenamiento definiremos el 11 que va a salir a la cancha mañana (por hoy). Tiene que ser un equipo con garantías físicas: no vamos a tomar ningún riesgo porque no tiene sentido ni vale la pena", expresó Scaloni.

Con vistas al futuro próximo, en el Mundial, el técnico manifestó: "Cuando asumimos lo hicimos como un cuerpo técnico joven. Nuestra manera de ser es espontánea. Lo disfrutamos de ese modo, sin cargarnos un peso innecesario. En todos los Mundiales hay un entrenador joven. Estoy feliz de estar al frente de este grupo".

En torno a la lista de 26 jugadores el entrenador contó cómo fue la idea para su conformación: "La lista la armamos con el pensamiento de tener lo mejor para el equipo y es lógico que en una Selección como Argentina se queden afuera buenos jugadores. Ya lo sabíamos. En cualquier caso era difícil dejar afuera a un jugador. Más allá de nombres conformamos en estos años un grupo. Tenemos un aprecio enorme por todos". Y agregó, en ese sentido:"A Messi lo veo con ganas de disfrutar el Mundial".

Respecto del desarrollo de la Copa del Mundo, en el marco de las ideas futbolísticas, Scaloni fue claro: "El Mundial lo ganan los equipos más inteligentes, cautos, los que saben cuándo atacar y cuándo defender. Raramente lo ganan los equipos que avasallan o que están constantemente en el campo contrario. Lo tenemos claro y nos tenemos que adaptar. La inteligencia es parte del fútbol. Si no nos conviene algo deberemos hacer otra cosa".