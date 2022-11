El Municipio entregará equipamiento al Radio Club

“La noticia no nos sorprendió porque la Municipalidad siempre colabora con nosotros”, explicó el presidente del Radio Club Rafaela, Gerardo Ricciardino, luego de que Maximiliano Postovit, secretario de Prevención en Seguridad, hiciera entrega de un Decreto firmado por el intendente, Luis Castellano, a través del cual se destinarán a la institución dos aires acondicionados y un televisor.

“Es una entidad de la ciudad que siempre ha colaborado con el municipio y la comunidad durante la pandemia y en la Junta Municipal de Protección Civil a la que pertenecen, cuando hay contingencias”, explicó por su parte el funcionario municipal. También “nos ayudan mucho con la comunicación de la Guardia Urbana. Siempre están ofreciendo su ayuda. Es uno de los pocos Radio Club de la provincia que está funcionando de esta forma”, valoró Postovit.

Los aires acondicionados serán destinados a la sala de clases que se dictan desde abril hasta agosto para los nuevos aficionados y para la sala de transmisiones donde se encuentran todos los equipos que levantan temperatura durante el verano. Por otro lado, el televisor se utilizará a modo de proyector, para exponer la información durante las clases y en las reuniones de la Junta Municipal de Protección Civil, de la que forman parte.

“La sede del Radio Club se encuentra en calle Pedro Pfeiffer 985. Somos 11 integrantes de la comisión y muchos ciudadanos que colaboran, tanto radioaficionados y personas que no lo son”, señaló Ricciardino sobre la entidad que fue conformada el 14 de octubre de 1959.

También contó que ser “radioaficionado es un hobby, un servicio a la comunidad porque cuando los sistemas de comunicación caen por ciertos motivos, la radio permanece en funcionamiento ante las catástrofes”.

Además, “hacemos reuniones sociales los miércoles cada quince días. Es un espacio muy lindo de encuentro al que se pueden sumar los que estén interesados, sean o no radioaficionados”, finalizó el presidente del Radio Club Rafaela.

Por ley nacional, la actividad de los radioaficionados es considerada de defensa nacional en caso de conflictos externos, por tanto, desde la década del 70, la institución pertenece a la red de observadores del aire, dependiente de la Fuerza Aérea Argentina correspondiente al grupo 1 de vigilancia Aérea.