Jubilaciones descuidadas

Aún con bonos, los 7,2 millones de jubilados que hay en la Argentina perderán este año frente a la inflación, según un estudio elaborado por la Fundación Mediterránea de Córdoba. El deterioro de los ingresos será de $14.000 para quienes perciben el haber mínimo, y para quienes cobran tres mínimos la pérdida será de $217.000 en el año, explicó el reporte.Mientras la inflación sumó ayer otros 6,3 puntos correspondiente al mes de octubre, y acumula un alza de 76,6% en los primeros diez meses del año y 88% interanual, la ANSES anunció que el próximo aumento por la Ley de Movilidad Jubilatoria será del 15,62% y además se le sumará un bono extra de $10.000 para quienes cobran el haber mínimo, y de $7.000 para quieren percibe hasta dos mínimos.En 2022 la evolución trimestral de los haberes jubilatorios no equiparar la evolución de precios", advierte el informe de la consultora. Además, consigna que en todos los trimestres, los aumentos por movilidad fueron entre 4 y 6 puntos por debajo de la inflación acumulada en el período de referencia. Asumiendo que el año acabe con una inflación en torno al 100% en diciembre, la movilidad acumulará un 72,4% de aumento. El otorgamiento de bonos ha llevado a una situación en que los jubilados que cobran el mínimo han resguardado en mejor manera su poder adquisitivo frente a los que superan la mínima.Sin embargo, la titular de la ANSES, Fernanda Raverta, consideró en una nota publicada por la agencia oficial Télam que los jubilados que cobran la mínima han superado a la inflación porque el Gobierno aumentó las jubilaciones en un 107%, sin dar mayores precisiones al respecto. Solo un título sin argumentos. Es más, el artículo se presenta con el siguiente título: "Las jubilaciones recuperaron 6 de los 19,5 puntos que perdieron con Macri". Siempre se demoniza al otro.A esta altura, el ciudadano común ya no sabe a quien creerle. Porque los ex funcionarios del gobierno de Cambiemos defienden el sistema de actualización de las jubilaciones votado en su gestión por el Congreso. Y los kirchneristas que ahora gobiernan realzan la fórmula vigente. ¿Quién tendrá la razón?Fundación Mediterránea dice que si bien pueden argumentarse razones distributivas, como régimen de previsión social se presenta un problema: quienes han cumplido cabalmente con las obligaciones para obtener una jubilación (años mínimos de aporte) y han aportado en mayor medida a ANSES, ven caer sus haberes reales efectivos frente a quienes cobran la mínima, grupo este último dominado por personas que se jubilaron vía moratorias, en muchos casos sin cumplir los requisitos que la ley original preveía.Un ejercicio permite dimensionar la pérdida de poder adquisitivo que enfrentan los jubilados y pensionados: si desde diciembre de 2017 los haberes mínimos se hubieran ajustado por inflación (y no por las fórmulas de movilidad vigentes desde ese año, además de las decisiones discrecionales del 2020), el monto percibido por los jubilados en diciembre de 2022, a valor actual, sería un 35% mayor ($16.632 extras, ya que pasaría de $47.065 a $63.697).Sí, en cambio, se había comenzado a actualizar el haber mínimo por inflación en diciembre de 2019, con la actual gestión de gobierno, donde se suspendió la fórmula anterior, con una transición regida por la discrecionalidad y una nueva movilidad desde 2001, a multas de 2022 un jubilado cobraría $7.408 adicionales.La pérdida se eleva para los jubilados que no reciben bonos. Al considerar una prestación que en diciembre será equivalente a 3 haberes mínimos ($150 mil pesos de bolsillo), se estima que, para recuperar lo perdido entre 2018 y 2022, con respecto a la evolución de precios de diciembre 2017, se le debería otorgar cada jubilado una suma de $698 mil pesos a precios constantes de noviembre de 2022 o el equivalente a casi 5 meses de su jubilación. Para recuperar lo perdido sólo en 2022, recibir $217 mil o haber y medio adicional, dice la Mediterránea.