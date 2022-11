Se disparó el blue y cayeron las reservas

BUENOS AIRES, 16 (NA). - El dólar blue se disparó con fuerza ayer y superó el techo de los $300, para cerrar a $302, hasta tocar su mayor valor desde la corrida de julio producto de la crisis política ante cambios en el Ministerio de Economía.

El Banco Central continúa con el drenaje de divisas: este martes se desprendió de US$ 48 millones y en lo que va de noviembre acumula ventas por US$ 911 millones.

Esto provocó que las reservas perforaran el piso de los US$ 38.000 millones: están en US$ 37.867 millones.

Las reservas cayeron US$ 806 millones en lo que va de noviembre y el panorama es desalentador para las próximas semanas.

En medio de una fuerte caída de reservas y de un convencimiento en el mercado de que la divisa norteamericana está muy atrasada, las presiones por devaluar se hacen cada vez más fuertes.

En sintonía con la fuerte suba de los tipos de cambio financieros, el dólar paralelo anota su mayor ascenso diario en un mes: escaló $8 y alcanzó los $302, su máximo nivel desde el 27 de julio pasado, cuando cerró a $314.

De esta forma, la brecha cambiaria con el tipo de cambio oficial mayorista llega al 86,2%.

La semana pasada el blue acumuló un avance de $4, la mitad a la variación que registró ayer.

En lo que va del año, el dólar informal avanzó $94 después de cerrar el 2021 en los $208.

El año pasado, el dólar blue registró un alza de 25,3% ($42), la mitad respecto de la inflación del período (50,9%). No obstante, vale recordar que en 2020 había mostrado un brusco salto de 111% (frente a una inflación de 36%).

La autoridad monetaria debió intervenir nuevamente en el sector donde operan bancos y empresas con ventas que asistieron a las órdenes de compra sin cobertura y fueron acotando la evolución de los valores del dólar. En noviembre la autoridad monetaria lleva once ruedas consecutivas con pérdidas de reservas y de a poco se encamina a terminar el mes superando la mayor pérdida registrada en julio de este año.