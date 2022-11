"El compromiso de la Provincia es potenciar el Parque Arqueológico Santa Fe La Vieja"

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, participó este martes del acto en conmemoración del 449° aniversario de la fundación de la ciudad de Santa Fe. Durante la ceremonia, llevada a cabo en el ingreso del Parque Arqueológico Santa Fe La Vieja de Cayastá, se estableció la sede de gobierno en dicha localidad, dando cumplimiento a la ley N° 13.155.

En la oportunidad, Perotti destacó que “Zapata Gollán y Cervera son dos apellidos que tienen que ver con la enorme tarea que nos ha permitido conocer mucho más de nuestra historia. Eso hoy nos permite reconocer cada uno de los aportes de los que aquí vivieron. La significación y el alcance de este día va mucho más allá de un hecho puntual de una ciudad, porque en aquel momento las ciudades no tenían delimitada una jurisdicción”.

“En aquel momento lo que se definió aquí era un asentamiento urbano pero la extensión era prácticamente de toda nuestra provincia e incluía a la provincia de Entre Ríos. Lo que hoy denominamos Región Centro tiene su historia, su pertenencia común y prácticamente desde los orígenes”, puntualizó.

“Reconocer y recordar nuestra historia es bueno para saber de dónde vinimos, para tomar lo mejor de cada uno de los que aquí vivió y aportó y para quedarnos con los mejores aportes de cada uno”, agregó el gobernador.

En ese sentido, remarcó la importancia de “reconocer, en cada uno de los aportes hasta aquí hechos, la potencialidad que tiene esta provincia. Que podamos seguir generando una provincia que se estructure con el trabajo como ordenador, que tenga a la educación como un sostén y como su fuerza de igualación, y que tenga una vocación de generar las mejores condiciones para el desarrollo de cada uno de sus habitantes”.

Por último, Perotti ratificó “el compromiso de las inversiones del gobierno de la provincia para potenciar este predio de la mejor manera, para poder disfrutarlo, disfrutar la historia, el paisaje, nuestra naturaleza y enorgullecemos de nuestras tradiciones, de nuestro pasado y del aporte que todos y cada uno de los que habitaron en este suelo han hecho”.

Por su parte, el senador provincial por el departamento Garay, Ricardo Kaufmann, resaltó que “nací en esta ciudad cuando se descubrieron estas ruinas en el año 1949. Todo se fue haciendo con el tesón de Zapata Gollán”.

En tanto, el diputado nacional Roberto Mirabella afirmó que “un día como hoy, pero de 1573, se comenzó a gestar la provincia invencible de Santa Fe. Con el mismo espíritu de hacer grande esta provincia, seguimos con la premisa bien alto, defender Santa Fe”.



OBRAS PARA EL PARQUE

ARQUEOLÓGICO

Previamente, el gobernador encabezó la apertura de ofertas económicas para llevar a cabo las obras en la Ruta Provincial N°1, tramo kilómetro 68 + 425 Ruta Provincial 62, mejoramiento vial acceso al Parque Arqueológico Santa Fe La Vieja de Cayastá, departamento Garay.

Con un presupuesto oficial de $416.004.168,12, la obra comprende la ejecución del acceso al predio histórico, obras de iluminación y corrección de tendidos aéreos de electricidad y servicios existentes en la travesía urbana de Cayastá, que se ejecutarán de forma subterránea; la pavimentación de la zona de estacionamiento adyacente a la Ruta Provincial N° 1, entre las calles Álvaro Gil y Felipe II y el ripiado de la zona de banquinas del resto de la travesía urbana. Se instalará además señalización vertical vial, destacando la ubicación del sitio arqueológico como información al turista y la pintura e iluminación ornamental de la fachada de ingreso al Parque, así como la ejecución de obras de mejoramiento de iluminación y señalética en el interior del casco histórico.

Al respecto, Perotti manifestó su “alegría de llevar adelante esta apertura en este día. Entendemos el valor de nuestra historia y de hacerla conocer, pero, además, de disfrutar plenamente de un espacio como el que tenemos aquí, un parque hermoso, donde el cuidado de la naturaleza, que es uno de los activos más fuertes de toda la región, queda expuesto en forma inmediata”.

“La localidad merecía una mejora en la iluminación. Realizarla es comenzar con el vínculo de la historia y acentuar el perfil turístico creciente que se está dando y nos está generando mucha actividad económica y a la que queremos consolidar muy fuerte”, agregó el gobernador y expresó su deseo de “poner en marcha esta obra lo antes posible y estar el próximo año para darle a toda la zona de la costa un nuevo impulso desde el punto de vista turístico”, concluyó Perotti.

Por otro lado, la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana, resaltó que “esto no es un hecho aislado, son políticas de Estado diseñadas para nuestra provincia. No es la primera obra sobre la Ruta 1, estamos llevando adelante con iluminación y seguridad, ni es la primera intervención que hacemos en el Parque Arqueológico para reivindicar nuestra historia y raíces. Por eso estamos muy felices que en el día de la fundación estemos planteando esta obra”.

A su turno, el administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad, Oscar Ceschi, explicó que “esta es una obra que tiene que ver con la seguridad vial, como tantas que estamos llevando a cabo en la provincia, y también con el objetivo de darle mayor identificación a este complejo histórico que tiene nuestra provincia de Santa Fe”.

En la oportunidad se presentaron tres ofertas: la primera fue presentada por Cocyar S.A – Pilatti S.A UTE por un monto de $ 800.160.199,43; la segunda correspondió a la firma Ángel Boscarino Construcciones S. A. por $ 738.868.818,92; y la tercera oferta estuvo a cargo de Ponce Construcciones S.R.L por un total de $ 795.906.330,35.

Durante la actividad, participaron también la vicegobernadora Alejandra Rodenas; el intendente de la ciudad de Santa Fe, Emilio Jatón; los ministros de Gestión Pública, Marcos Corach, de Cultura, Jorge Llonch, de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Juan Manuel Pusineri; los diputados nacionales Roberto Mirabella y Marcos Cleri; el secretario de Turismo, Alejandro Grandineti.