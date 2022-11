Son 271 los aspirantes al ingreso en el ISEP Rafaela

Tal como se vislumbraba desde el inicio mismo del llamado de este año, las expectativas fueron ampliamente superadas en nuestra región para el cursado de la carrera de Auxiliar en Seguridad Pública que dicta el Instituto de Seguridad Pública (ISeP), primera etapa de la Tecnicatura, que insume tres años.

Los dos primeros son de cursado presencial, y una vez finalizado y aprobado el segundo año, se obtiene el título intermedio provincial de "Auxiliar en Seguridad", que permite ingresar a la Policía de la Provincia de Santa Fe. Además consiguió el título nacional de “Agente de Calle”. Luego de haber prestado dos años de servicio activo en la Policía, se debe cursar y aprobar el tercer año para graduarse de Técnico Superior en Seguridad Pública y Ciudadana.

A nivel provincial el número de anotados/as para el 2023 se mantuvo en los guarismos registrados en los últimos años y el total ascendió a 11.358.

En la discriminación, se tiene que las mujeres marcaron una clara supremacía en la vocación de ingreso con 7.027 inscriptas (61,9%) contra 4.315 varones (38%). En tanto que 16 anotados (0,1%) no responden a ninguno de los dos géneros anteriores.

Vale destacar que para el próximo año, el número fijado para el ingreso en toda la Provincia es de 1.800 cadetes, mientras que el ISeP Rafaela mantendrá el cupo de 100 cadetes para 2023, cantidad que se ajusta a la capacidad que permiten las instalaciones en el Autódromo.

Se debe tener en cuenta que este nuevo centenar de aspirantes a policías se agregarán a igual número que ya está cursando e ingresaron este año por lo que se trabaja para adecuar el funcionamiento a esta nueva exigencia.

Un dato a tener en cuenta es que a los 271 aspirantes del departamento Castellanos, con intenciones de cursar en la Escuela de nuestra ciudad, se sumarán los que lo hicieron en Departamentos vecinos y, por una cuestión de cercanía, también con pretensiones de cursado en Rafaela.

De todas formas, previo a la admisión, todos los aspirantes deberán someterse a tres exámenes que actuarán como filtros para determinar su capacidad: el médico, el psicológico y el de aptitud física y la cantidad se reducirá considerablemente.



“NO ESPERÁBAMOS

ESTOS RESULTADOS”

Cristian Battaglino, subsecretario de Formación y Capacitación en Seguridad Pública del Gobierno Provincial, le dijo a LA OPINIÓN que “el ISEP Rafaela ha sido un éxito en todo sentido y la demanda ha superado las mejores expectativas que teníamos”.

“El hecho en sí de tener una escuela de Policía en una ciudad como Rafaela, que es de las más pobladas, es muy importante en lo estratégico para motivar el ingreso”, agregó.

En este punto destacó el absoluto apoyo recibido de la actual gestión municipal, “que no ha ahorrado esfuerzos para que la Escuela se ponga en marcha” y de las autoridades del Club Atlético de Rafaela “que desde un primer momento pusieron a disposición sus instalaciones y nos facilitaron la tarea para montar en el predio del Autódromo la Escuela de Rafaela”.

Asimismo se refirió al proyecto del edificio propio del ISeP Rafaela en el Tiro Federal “con una Escuela de Policía que será de vanguardia”.

En ese sentido destacó que “se está avanzando firmemente en las cuestiones técnicas y legales, como la donación de parte del predio, y desde la Provincia no se ahorra en gestiones para que pronto pueda concretarse”.

De acuerdo a las consultas hechas por este Diario, la intención del Ministerio de Seguridad es tenerlo listo, si no ocurren contratiempos, para mitad del año que viene.

“La planificación -amplió Battaglino- incluye que no solo se instale en el Tiro Federal la Escuela de Policía sino también la Escuela de Especialidades, para reentrenar a quienes ya son policías y están en un cargo de mando. Esta actividad se va a concentrar en Rafaela, no tendrán que ir a Recreo o Rosario”.

“Rafaela será una escuela modelo, creada y pensada para darle a la seguridad pública los mejores recursos humanos” y en este propósito destacó el acompañamiento de Atlético de Rafaela, el Tiro Federal y el importante apoyo de la gestión Municipal”.

Sobre la salida laboral de quienes egresan de las Escuelas del ISeP, el funcionario explicó que luego de dos años se reciben de Auxiliar en Seguridad Pública, el Gobernador los nombra y se transforman en agentes de calle, es decir que ya son policías. Luego de esos dos años en la vía pública cursan un año más y se reciben de Técnico Superior en Seguridad Pública”.



FUERTE RESPALDO

DE LA PROVINCIA

El Secretario destacó que “por decisión del gobernador Perotti se elevó el monto de la beca que reciben las y los cadetas/es a $ 20.000”.

En el final Battaglino marcó diferencias con otras administraciones provinciales al subrayar que “actualmente, como nunca antes, hay 5 sedes de formación policial y, simultáneamente se le está dando un fuerte impulso al reentrenamiento en el lugar donde ese policía ejerce su trabajo”.

Del mismo modo indicó que “antes de la gestión Perotti, la cantidad de egresados estaba entre 800 y 900 y el próximo año saldrán 1.800”.

“Pero, no pasa solo por la cantidad porque la cuestión medular hoy es la formación y entrenamiento permanente de la fuerza policial, que son los pilares del cambio en nuestra relación con la sociedad. Una policía cercana a la comunidad es el fin irrenunciable que perseguimos”, enfatizó.



UN TRABAJADOR SOCIAL

Días atrás, el director del Instituto de Seguridad Pública de la provincia, Ariel Sánchez, explicó que en la formación profesional, la conciencia social y la vocación de servicio son los principales atributos para ser un buen efectivo.

En nota con diario El Litoral, de la capital provincial, Sánchez hizo hincapié en la tarea del efectivo en el territorio y apuntó que es "la última barrera que el Estado tiene para solucionar un montón de problemas sociales".

En ese contexto, explicó que "el policía es en la actualidad un trabajador social. Abordamos problemas sociales, ya no es un problema de inseguridad en sí mismo".

Y sumó: “Un policía que interviene en un robo, que corre a un delincuente, que lo atrapa, que lo reduce, que lo esposa, que llama al fiscal y hace la consulta desde el lugar. ¿Qué ocurre? El policía abordó un problema que tiene un trasfondo, si llegamos a esa situación violenta es porque muchísimas otras cosas sociales fallaron. Hay situaciones que se deben abordar para que ese policía no haya tenido que intervenir. Por ejemplo, la deserción escolar en el secundario, la creación de empleo para jóvenes, la reducción de la brecha económica entre ricos y pobres; de injusticia social”.

Y resaltó dos de los principales valores que debe tener el postulante a la carrera policial. “El primer valor que tiene que tener alguien que entra al instituto es la consciencia social. Sin ella, no hay vocación de servicio; y esto no es algo propio del policía, es algo que tenemos todo y la desarrollamos en cada actividad que hacemos. Conciencia social y vocación de servicio. Lo demás se nutre y se alimenta: la disciplina, el respeto por los derechos humanos, por el otro”, cerró.