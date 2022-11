Exner: "va a ser una gran oportunidad"

"Hace rato que me manejo solo, tengo varios contactos que fui haciendo en estos últimos meses y el año pasado. Tengo buena relación con la gente de Maidana, por ahí me ofrecen y consiguen peleas también. Pero generalmente me las consigo solo". Quien habla es Víctor Exner, el púgil rafaelino que el 25 de noviembre finalmente peleará en Tanzania, un destino exótico pero que si las cosas salen bien, puede significar un despegue en su carrera.

Agregó que "en esta ocasión un contacto directo de Tanzania me ofreció la pelea y arreglamos. Va a ser por un título internacional, es una oportunidad espectacular como para cerrar el año ganando un título internacional que te clasifica en el ranking mundial, así que estaría buenísimo ganar. Estamos con todas las expectativas puestas en lograrlo".

"El Gringo" Exner (9-11-1) se presentará en Morogoro, una ciudad de 315.000 habitantes, situada en la sierra sur del país africano, a 190 kilómetros de Dar es Salaam, la urbe más importante. Será en el marco de la World Boxing Foundation International, estando en disputa el título Supermediano vacante de la misma que dirimirá ante el local Twaha Kassim (20-8-1).

En cuanto a los últimos preparativos mencionó que "el lunes 21 viajo, el 24 es el pesaje y el 25 la pelea, estoy entrenando solo, me manejo con sparrings en San Francisco, en María Juana, y con el chico que voy a viajar de Rosario que tiene un gimnasio y estará conmigo. Estuve la semana pasada allá haciendo los últimos ajustes para esta pelea".

Acotó que "anteriormente estaba con Horacio Viano, pero por temas de salud ya no puede, asi que va más de un año largo que me preparo solo".