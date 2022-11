De aquellos tres frentes de lucha a depender de terceros

Después de aquel inolvidable lunes 10 de octubre para todo 9 de Julio, no ha pasado tanto tiempo pero si muchas cosas en cuanto a lo futbolístico para el León. Ese día se dio el gran gusto de clasificar a la final de la Copa Santa Fe ante Atlético de Rafaela en un Soltermam repleto con el gol sobre la hora de Maximiliano Ibáñez.

En ese momento el equipo de Marcelo Werlen tenía tres frentes abiertos. La Copa Santa Fe, el Clausura de la Liga Rafaelina y estaba a punto de arrancar el Regional Amateur.

Por la Liga quedaban dos fechas, en las que le ganó a Tacural de visitante 2 a 1 y luego perdió ante Brown de San Vicente 4 a 3 en la última jornada. El León siempre fue persiguiendo a Ben Hur y se tuvo que conformar con el subcampeonato. En esa noche de entresemana con Brown, Werlen sufrió la primera derrota en su tercer ciclo tras 16 cotejos.

Además, ya había arrancado el Regional con el 0 a 0 ante la BH en Barrio Parque. El equipo jugaba cada tres días porque se venían las finales con Argentino y sentía el desgaste. La segunda y tercera fecha del TRA fueron por eso entresemana, el 1 a 1 con Juventud y la victoria en Santa Clara de Buena Vista 2 a 0 (la última lograda el 27 de octubre).

A todo esto, el objetivo más inmediato en importancia como la Copa Santa Fe, no pudo ser por las derrotas en Rosario 1 a 0 y el empate 1 a 1 en el Coloso. Ese 30 de octubre el plantel sufrió un duro golpe del que aún no se pudo recuperar plenamente y lo demuestran los resultados posteriores, y los rendimientos. Dos empates 0 a 0 con Ben Hur y Juventud que lo han comprometido seriamente para la última jornada a tal punto que no depende de si mismo.



SE JUEGA EL SÁBADO

Se terminó la quinta fecha del Regional Amateur el lunes con la agónica victoria de Ben Hur ante Santa Clara F.C. de Santa Clara de Buena Vista y ese 1 a 0 ya puso al Lobo en la segunda etapa del torneo, pero aún no tiene garantizado el primer puesto en la Zona 6. Ese será su objetivo el sábado, cuando visite desde las 17 a Juventud de Esperanza, mientras que a la misma hora 9 de Julio jugará en el Germán Soltermam frente a Santa Clara, con la obligación de ganar y esperando que Juventud no le gane a la BH.

Como mencionáramos en nuestra edición de la víspera, el equipo de Maximiliano Barbero terminará primero en su zona hasta perdiendo por 1 a 0.



UNA FINAL EN LOS NOGALES

En la Zona 5 hay un duelo directo por la clasificación, que tendrá lugar en Los Nogales donde Ferro recibirá a Sportivo Norte el sábado a las 18. Allí al local le bastará con un triunfo o un empate para avanzar, mientras que Sportivo Norte si gana se meterá en la segunda fase junto a Argentino Quilmes. Los cerveceros cerrarán esta instancia recibiendo a Libertad de Sunchales.