La noche, la poesía

Tal como suele suceder en las propuestas de Faber Libros (Saavedra 52), este jueves 17 de noviembre a las 21:30 se combinarán poesía, música y vino en una noche especial.

El hilo del evento serán los caminos de la noche y un recorrido por los paisajes nocturnos de la poesía.

La lectura estará a cargo de Santiago Alassia y ambientará la escena Ariel Borgna con su música. En diálogo con Santiago Alassia, escritor rafaelino, comenta para este medio algunos detalles de la propuesta: "Es una especie de performance poético musical. Ariel es músico, somos amigos y nos conocemos desde hace muchos años. Él tiene a cargo la ambientación musical de la noche que tiene que ver con una ambientación sonora de los textos poéticos que interpreto sobre la escena. Si bien no es teatro, tampoco es una lectura neutral de los textos. Como yo también he hecho teatro durante varios años de mi vida y sigo haciendo, en este caso, probamos un híbrido entre la lectura y la interpretación actoral. Los textos son de distintos autores argentinos y latinoamericanos contemporáneos, de la segunda mitad del siglo XX".

"La perfomance tiene una duración de 45 minutos, estos textos poéticos están hilvanados en un recorrido que nos permite acceder a una visión de la noche entendida poéticamente. La obra se estructura en tres grandes momentos que tienen colores y búsquedas distintas. Por momentos se habla más de los vínculos entre los seres humanos y otros en donde se habla de la realidad y el lenguaje, sobre cómo la palabra es ordenadora de la realidad y dadora de sentido", agrega.

"La propuesta tiene que ver con que la gente pueda conectarse con la poesía, no solo desde el sentido más abstracto y racional, sino también que la poesía le llegue por lo sonoro, lo visual, lo táctil y la ambientación general del espacio que vamos a preparar para el jueves. Mientras tanto podrán compartir una copa de vino. Será un acercamiento a la poesía con todo el cuerpo, los sentidos", concluye Alassia.

Las entradas anticipadas pueden adquirirse en la librería a un precio de $ 700 o en puerta con un valor de $ 1000.



OTRA ATRACTIVA PROPUESTA

Por otro lado, el viernes 18 de noviembre a las 20:00 se realizará en Faber Libros la presentación de la nueva obra de Ana María Llamazares, "Símbolos de lo sagrado". En esta ocasión, la autora se acerca a la ciudad para realizar un intercambio con los asistentes y, también, para firmar ejemplares. La entrada para este evento es libre y gratuita.