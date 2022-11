En la Fortaleza del Bicho por el pasaje a la final

Sale el último pasajero para la gran final del Oficial de la ARB. Este miércoles desde las 21.30 en la Fortaleza del Bicho, en Sunchales, Unión recibirá a Atlético de Rafaela en el tercer y decisivo duelo de la semifinal que está 1 a 1. Como viene sucediendo en esta serie, los árbitros no serán de la Rafaelina. Dirigirán Sergio Quinteros, Jorge Meza y Valentín Soldano.

La llave se abrió en la vecina ciudad con victoria local por 82 a 65, mientras que en Rafaela el equipo de Javier Maretto se quedó con el punto por 55 a 51. Quien gane el tercer partido se medirá con Libertad de Sunchales -que tendrá ventaja deportiva- para definir el campeón.



LIGA SUDAMERICANA

El estadio de Obras Sanitarias fue designado la sede del Final 8 de la Liga Sudamericana de Baloncesto 2022, que se disputará del 29 de noviembre al 4 de diciembre.Los ocho equipos que avanzaron a esta instancia se enfrentarán de la siguiente manera: San Martín vs. Oberá; Boca vs. San Pablo; Unifacisa vs. Aguada y Baurú vs. Titanes.