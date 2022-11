Martín Demichelis será el próximo DT de River

Martín Demichelis acordó su salida de Bayern Múnich y quedó liberado para convertirse oficialmente en el nuevo entrenador de River en reemplazo de Marcelo Gallardo.

"Llegué a Europa como jugador de River al FC Bayern; ahora voy en sentido contrario como entrenador. ¡Qué historia tan increíble! Estoy orgulloso de haber formado parte de la familia del FC Bayern en dos ocasiones y agradezco a todos los que lo hicieron posible y me acompañaron. Me voy de este club con mucha gratitud en mi corazón y ahora espero la gran tarea en mi segundo club del corazón", expresó Demichelis en el comunicado que publicó el club alemán para confirmar su salida.

Por su parte Hasan Salihamidžić, director deportivo de Bayern Múnich, manifestó: "Martín ha recibido una oferta para convertirse en entrenador de uno de los clubes más importantes de Sudamérica. No queríamos negarle esta gran oportunidad y hemos accedido a su petición de rescindir su contrato. Sin embargo, lamento su marcha".