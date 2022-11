Ahora el "9" depende de BH

La victoria de Ben Hur dejó a la Zona 6 con el Lobo puntero y clasificado con 11 puntos; Juventud de Esperanza tiene 8; 9 de Julio 7 y Santa Clara F.C. 0.

El domingo se jugará la sexta y última fecha de este grupo con los partidos entre 9 de Julio vs. Santa Clara y Juventud vs. Ben Hur. Cabe recordar que tiene importancia de cara a los play offs, para definir de local, terminar primero en las respectivas zonas.

De tal modo, Ben Hur será primero hasta perdiendo por 1 a 0, porque se toman en cuenta para los desempates los partidos jugados entre sí. En la primera rueda también ganó el equipo rafaelino 1 a 0, lo cual obligaría a ir a la diferencia de goles general que favorece al equipo de Barbero.

Lo que queda claro es que 9 de Julio necesita ganar su encuentro y que Juventud no lo haga, para acompañar al Lobo en la siguiente instancia.