Ben Hur clasificó con un sufrido triunfo de penal

Cuando pocos lo imaginaban en lo previo, Ben Hur necesitó de un penal para ganarle en tiempo de descuento a Santa Clara F.C. por la quinta fecha de la Zona 6 de la Región Litoral Sur. Esto demuestra que no fue la mejor noche para la escuadra de Maximiliano Barbero, que además jugó casi todo el segundo tiempo con un hombre de más por la expulsión de Serra. Pero no se debe dejar de reconocer que fue el que buscó toda la noche y de manera merecida logró la clasificación anticipada.

El Lobo regaló, como en otros partidos jugando de local en este torneo, el primer tiempo. Si bien sobre cuestiones tácticas nada garantiza nada, da la sensación que un doble 5 como Sacks-Sola parece demasiado cauteloso para enfrentar al último de la tabla en el Néstor Zenklusen. Es buena la idea de juntar jugadores de buen pie, como Castellano, López y Mayenfisch, pero en el área el delantero de turno, ahora Bianciotti queda un tanto aislado.

De todos modos, con las proyecciones de Mathier y Contrera el local buscó tratar de llenar de centros el área que tenía al goleador como referencia. El juvenil delantero tuvo las dos chances más claras en esa etapa. Primero un mano a mano entrando por el medio que tapó el arquero y luego un cabezazo por el segundo palo que se fue desviado por muy poco.

También hubo un gol que no se cobró a Sola por un offside inexistente por lejos del volante, que había rematado y convertido en el rebote en el arquero. Preso del nerviosismo con la terna arbitral la BH perdió precisión y por ende protagonismo.

En su arco, Astrada mostró reflejos y buena ubicación para detener un remate de Aguirre tras un tiro libre, que pareció mano en la acción previa.

En el segundo tiempo se le hizo más propicio el escenario del trámite para el local con la expulsión de Serra, por doble amonestación a los 7 minutos. Ya estaba Jara en cancha en lugar de Sola para buscar la apertura con 2 delanteros.Sin embargo, iban pasando los minutos y el gol no llegaba, frente a un rival que hacía tiempo de manera sistemática.

Barbero también mandaba a la cancha a Barco primero, y después a Parada. La cancha estaba inclinada hacia la valla de Bonetto y lo tuvo Castellano, después Bianciotti, Jara de cabeza, Barco por arriba.

Igual la más espectacular la protagonizó Astrada sacando un remate del ángulo de Aquino en una contra visitante.

Hasta que cuando ya casi no quedaba tiempo, en un centro que llegó desde la derecha (como en el partido ante Juventud) Bianciotti cayó en el primer palo y el árbitro marcó penal. Esta vez se hizo cargo Jara de la ejecución y lo hizo de muy buena manera, con un zurdazo bajo y fuerte que superó al arquero.

Así fue victoria y clasificación. El domingo queda enfrentar a Juventud para Ben Hur y luego ponerse a pensar en los play offs.



BEN HUR 1 - SANTA CLARA 0

Estadio: Néstor Zenklusen. Arbitro: Francisco Tántera.

Ben Hur: Matías Astrada; Gustavo Mathier, Genaro Cepeda, Nicolás Besaccia y Ramiro Contrera (79 Brian Parada); Joaquín Castellano, Joel Sacks, Leandro Sola (45 Diego Jara) y Diego López (92 Juan Bessone); Germán Mayenfisch (62 Cristian Barco); Germán Bianciotti (92 Luciano Kummer). Sup: Gonzalo González, Ezequiel Kinderknecht. DT: Maximiliano Barbero.

Santa Clara F.C: Tobías Bonetto; Efrain Vaudagna, Carlos Esquivel, Alvaro Carubini y Patricio Ojea; Santiago Quaranta (70 Leandro Milesi), Walter Portillo, Benjamin Aguirre (90 Gabriel Madera) y Jonás Ferrero; Laureano Serra y Diego Franz (70 Elian Aquino). Sup: Blas Quaranta, Walter Holman, Wilson Enriquez, Mateo Karl. Dt: Ariel Milacher.

Segundo tiempo: a los 46' gol de Diego Jara -p- (BH).

Incidencias: a los 7' del ST expulsado Serra (SC).