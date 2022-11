“Del descenso te tenés que salvar como sea y Medrán lo hizo de muy buena forma”

Silvio Fontanini, dialogó con LA OPINIÓN para hacer un balance del año que se va y del cual se buscará aprender de los errores para no volver a pasar por lo que pasó Atlético de Rafaela en este 2022. El presidente de la Crema no se guardó nada y dejó algunas frases ‘picantes’ de la situación del club y de lo que viene.

A la hora de analizar la campaña, no hay mucho más por agregar, los números lo dicen todo. Y en el ‘afán’ de encontrarle el lado positivo, ante tanta pálida, también se pueden rescatar algunos aspectos.

“El desarrollo era muy malo, veníamos sufriendo más que disfrutando la campaña y hubo que enfocarse en un objetivo que no tenía nada que ver con el inicial”, indicó Fontanini, que luego reconoció: “Una vez que salimos de esa situación tan incómoda que es estar peleando el descenso y tirás una línea, el balance es negativo, sin dudas, pero también algunos aspectos positivos se pueden rescatar”. ¿Cómo cuales Silvio? La base que nos queda para el año que viene, a diferencia del período anterior que arrancamos de cero el plantel, nos queda una interesante base que debemos reforzar y darle jerarquía. Hay que mirar lo que se hizo mal, tratar de corregirlo y meterle para adelante”.



-Se estuvo al borde de los puestos de descenso, ¿temieron lo peor?

-Las cosas siempre hay que tomarlas con la seriedad del caso. Hubo un momento en el cual dijimos que teníamos que dedicarnos a full, un grupo de personas, para salir de la situación incómoda.

Creo que dentro de la temporada son tres ciclos negativos, marcados: la primera parte Flandria, la segunda Tristán Suárez, y fue muy feo pero venía distinta la mano, Estudiantes de Buenos Aires. Para mí lo peor fue Flandria y Tristán Suárez.

El resultado ante Estudiantes fue malísimo porque veníamos levantando, lo perdés sobre la hora, el combo perfecto para sentirte mal, pero el equipo ya venía demostrando otra cosa, en los partidos siguientes lo demostró.

-El plantel pudo hacer el giro que necesitaba, y fue de la mano de Medrán.

-Si. Sabíamos que íbamos a salir. El equipo empezó a mostrar otra cara desde la cuarta fecha de estar Ezequiel y su cuerpo técnico al frente. Considero que al torneo lo podemos dividir en dos partes, la primera con el Yagui y a Medrán lo cuento desde la cuarta fecha que tomó el equipo, el tiempo que tardaron en ponerlo bien desde lo físico, en cómo debía estar mínimamente. Si uno mira de ahí en adelante sacó casi el 50% de los puntos.

-Y de esos tramos negativos también estuvieron los positivos, donde hubo un quiebre.

- San Martín de Tucumán y Sportivo Norte por Copa Santa Fe. De equipo, plantel, tribuna, de todo. De adentro para afuera y de afuera para adentro. Ahí el equipo empezó a dar sensaciones.

Con San Martín no se ganó por las cosas del fútbol, en un momento que llegaban muy bien. Del descenso te tenés que salvar como sea pero Medrán lo hizo de muy buena forma. Faltó el triunfo afuera, pero la forma en la cual te salvaste es destacable.

-Lo de la gente, tuvo real protagonismo en este 2022, con cosas malas y mucho bueno ¿Cuál fue el quiebre?

-Vieron que el plantel, que en la primera parte no daba respuestas, el plantel también entendió lo que se estaba jugando, y nada es por casualidad. Las últimas 15 fechas se jugó de otra forma.

El plantel dio respuestas en ese partido con San Martín, el plantel le dio a la tribuna lo que pedían, se puso todo lo que había que poner en una situación difícil.

La responsabilidad es de Ezequiel y su cuerpo técnico que acomodaron a un plantel que venía muy golpeado y cascoteado.

-¿Qué análisis hacen de Medrán? Si bien lo ratificaron en el cargo, estuvo a la altura de lo que esperaban…

-Es un chico que es del club, conoce la divisional a la perfección, un obsesivo del trabajo con mucha hambre. Es una realidad, no una proyección ni nada de eso y tenemos el combo para crecer juntos. El profe que tiene es muy bueno.

-¿A qué clase de jugadores van a apuntar para reforzar el plantel?

-Estamos hablando, hay una política bien clara y que es no repetir la cantidad del año pasado, no queremos seguir ese mismo camino. Traer refuerzos que jerarquicen la base que hoy tenemos. Va a ser un mercado muy difícil con la competencia que tenés de cualquier liga de Sudamérica.

-Los que llegaron de préstamos tuvieron un buen rendimiento. ¿Los van a poder retener?

-Torres, Laméndola y Osores, sus clubes los pueden pedir, quisiéramos que queden. Tenemos que negociar con Talleres por Torres, y Atlético Tucumán por Laméndola y Osores. Ellos manifestaron que quisieran quedarse pero debemos hablar. Lo mismo pasa con Gonzalo Lencina. Estamos hablando con Belgrano para ver si logramos que siga, pero es una negociación nueva. Vamos a hacer todo lo que podamos. Para bien nuestro y de él explotó en Atlético.

-¿Qué pasa con Claudio Bieler?

-El expresó su deseo de quedarse, tiene contrato por un año más.

-Vuelve a mencionarse la palabra elecciones en Atlético.

-Se habla pero falta mucho, son unos cuantos meses y ese tiempo en un club es una enormidad. No hay que perder el foco, tenemos que seguir gestionando, ni hablar la conformación del equipo con todo lo que significa y después, cuando empiece el año veremos el tema de elecciones, lo cual voy a hacer lo posible para que no haya elecciones, es una posición personal.

No me parece mal que haya elecciones pero le ha costado mucho a Atlético y desearía que no se repitan.