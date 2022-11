Para Vietto, "más clases, más seguimiento, más aprendizaje"

La oficialización de la extensión del ciclo lectivo en la provincia de Santa Fe puso en alerta no solo a padres y chicos sino también a los gremios docentes. Tras difundir una circular que plantea que el nivel secundario deberá asistir a las aulas hasta el 23 de diciembre, Gregorio Vietto, subsecretario de Educación Secundaria, argumentó que están apostando por “más clases, más seguimiento y ende más posibilidades de aprendizaje”. El funcionario provincial aseguró en diálogo con LT8 que no entiende la sorpresa de los gremios docentes ya que la extensión estaba prevista cuando se firmó el último acuerdo paritario. “Todos los chicos van a asistir al aula hasta el día 23 porque se acordó la mayor exposición al vínculo pedagógico entre los chicos y sus maestros, después de dos años tan difíciles como la pandemia”, explicó.

En ese sentido, insistió con que “la intención es que vayan todos”. “Incluso desde el punto de vista de la evaluación, nos parece mejor porque va a haber un acompañamiento más personalizado de los docentes con los chicos”, agregó. La circular plantea talleres y propuestas pedagógicas alternativas para quienes hayan alcanzado "logros requeridos" y que quienes no hayan alcanzado el nivel para promover el año puedan recuperar en febrero de 2023. Sobre las críticas realizadas a este punto, Vietto sostuvo: “Es una oportunidad para que los chicos sigan estando en las aulas, que en el hacer puedan aplicar esos contenidos alcanzados desde el punto de vista teórico y para que los chicos que no han podido lamentablemente aprender los contenidos tengan la oportunidad de recuperarlo”.

Por último, aseguró que la pandemia puso en jaque a la escuela secundaria y evidenció la necesidad de la presencialidad y lo imprescindible del encuentro entre los chicos y los docentes.”Nosotros apostamos a más clases, más vínculo pedagógico, más interacción entre los docentes y los chicos dentro del aula la mayor cantidad de días posibles”, destacó. También anticipó que las últimas resoluciones del Consejo Federal de Educación (CFE) han acordado 190 días de clases “como piso” y que los próximos ciclos lectivos se acercarán a fines de diciembre, como implementará Santa Fe este año. “Sabemos que la escuela secundaria necesita una lavada de cara, que lamentablemente ya no está dando las respuestas que dio hace unas décadas, tienen que formularse nuevos formatos y nosotros entendemos que cuanto más tiempo dentro del aula mejor va a ser para chicos y docentes”, finalizó el funcionario provincial.

Debe señalarse que la decisión se tomó al considerar el extenso conflicto con el sector docente, que entre agosto y septiembre pasados derivó en 17 días de paro. Mediante una circular que oficializó la extensión de clases hasta un día antes de la celebración de Nochebuena, el Ministerio de Educación provincial también dio detalles el pasado viernes de cómo evaluarán a los alumnos de los ciclos básicos y orientados de instituciones públicas y privadas.